В Кизнерском районе назначили нового прокурора

Новым прокурором Кизнерского района назначен младший советник юстиции Руслан Багиров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Руслан Багиров служит в органах прокуратуры с февраля 2017 года, ранее занимал должности помощника и заместителя прокурора Шарканского района. С ноября 2023 года замещал должность прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Удмуртии.