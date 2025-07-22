В Кизнерском районе назначили нового прокурора
Новым прокурором Кизнерского района назначен младший советник юстиции Руслан Багиров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии
Руслан Багиров служит в органах прокуратуры с февраля 2017 года, ранее занимал должности помощника и заместителя прокурора Шарканского района. С ноября 2023 года замещал должность прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Удмуртии.