Над Самарской областью ночью сбиты три беспилотника
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили на территории РФ 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них три было сбито над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале написал, что вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие региона. Никто не погиб и не пострадал.
Инфраструктура не повреждена. Из-за угрозы атаки БПЛА в регионе вводились ограничения на работу мобильного интернета. Также аэропорт Курумоч временно закрывался на прием и выпуск самолетов.