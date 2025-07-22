Над Самарской областью ночью сбиты три беспилотника

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили на территории РФ 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них три было сбито над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале написал, что вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие региона. Никто не погиб и не пострадал.

Инфраструктура не повреждена. Из-за угрозы атаки БПЛА в регионе вводились ограничения на работу мобильного интернета. Также аэропорт Курумоч временно закрывался на прием и выпуск самолетов.

Георгий Портнов