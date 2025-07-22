В парке Белинского Пензы намерены привести в порядок восемь аллей

В ЦПКиО имени В.Г. Белинского Пензы в этом году приведут в порядок восемь аллей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Олег Денисов.

По словам господина Денисова, благоустроят аллеи Композиторов, Белинского, Лермонтова, Дружбы, Ленинскую, Молодежную, Пионерскую и Театральную. В последней из них работы проведут по инициативе губернатора Олега Мельниченко, в остальных — в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Специалистам предстоит заменить опоры и сети наружного освещения, установить новые урны и скамейки, а также уложить декоративную плитку на пешеходных дорожках. Олег Денисов отметил, что работы идут по графику.

Павел Фролов