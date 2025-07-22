В Березниках не смогли найти подрядчика для строительства кладбища

Конкурс на выполнение работ по первому этапу строительства кладбища в Березниках признан несостоявшимся — на торги не было подано ни одной заявки. Это следует из данных, размещенных на портале госзакупок.

Подрядчика искало МКУ «Служба благоустройства города Березники». Кладбище, рассчитанное на 37 тыс. захоронений, требовалось построить западнее пересечения автодороги Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина. Первый этап строительства включает в себя строительство нескольких участков кладбища с подъездными дорогами, установкой ограждения кладбища и озеленение территории в рамках устраиваемых участков, а также работы по установке накопительной дренажной емкости.

Максимальная цена контракта составляла 222,5 млн руб.