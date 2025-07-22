Ожидаемые зарплаты в Челябинской области в 2025 году выросли на 10 тыс. рублей

В июне медиана ожидаемой заработной платы в Челябинской области составляет 60 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 20%, или 10 тыс. руб. В среднем по России желаемая сумма зарплаты достигла 75,9 тыс. руб. (+22%, или 13,8 тыс. руб.), сообщает hh.ru.

Сильнее всего в регионе выросли желаемые зарплаты у специалистов из направлений «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+20 тыс. руб. в июне 2025 года к июню 2024-го, до 120 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (+20 тыс. руб., до 100 тыс. руб.), «Высший и средний менеджмент» (+19,8 тыс. руб., до 139,8 тыс. руб.), «Медицина, фармацевтика» (+16,6 тыс. руб., до 70 тыс. руб.), «Продажи, обслуживание клиентов» (+15,6 тыс. руб., до 66,1 тыс. руб.), «Добыча сырья» (+15,3 тыс. руб., до 100 тыс. руб.), «Маркетинг, реклама, PR» (+13,7 тыс. руб., до 68,7 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (+11,7 тыс. руб., до 100 тыс. руб.). Самый незначительный рост зарплатных ожиданий — у специалистов из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (+414 руб., до 50,4 тыс. руб.) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+4,8 тыс. руб., до 54,8 тыс. руб.).

При этом наиболее высокие запросы по уровню жалованья предъявляют кандидаты на позиции из направлений «Высший и средний менеджмент» (139,8 тыс. руб.) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (120 тыс. руб.). В конце рейтинга по уровню ожидаемых зарплат оказались «Туризм, гостиницы, рестораны» (45,8 тыс. руб.), «Розничная торговля», «Административный персонал» и «Домашний, обслуживающий персонал» (по 50 тыс. руб.).

Виталина Ярховска