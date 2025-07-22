Главе СКР доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Кургане

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Курганской области Александру Миненкову доложить о ходе проверки обращения жильцов аварийного дома в региональном центре о нарушении их прав, сообщает пресс-служба госоргана.

Глава СКР заинтересовался проблемой курганцев после публикации информации о состоянии дома по улице Невежина. Как сообщают горожане, здание подлежит сносу, оно непригодно для проживания зимой. Сотрудники управления СКР по региону ранее пытались возбудить уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), так как в этом доме проживает в том числе курганчанка с ограниченными возможностями здоровья. Однако зампрокурора Кургана Евгений Заровный отменил постановление о начале расследования. Сейчас проводится процессуальная проверка по сообщению о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Виталина Ярховска