Кемеровчанин осужден на 9,5 лет за попытку сбыта гашиша

Суд в Кемерове вынес приговор 24-летнему местному жителю по уголовному делу по ч. 3 ст. 30, ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Он обвиняется в попытке сбыта 130 граммов гашиша, сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Кемеровской области.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек выходивший из лесополосы мужчина. При нем оказалось более 70 свертков с наркотиком. Обследование территории позволило полицейским выявить 15 тайников с запрещенным веществом. В жилище сбытчика правоохранители обнаружили электронные весы и упаковочные материалы.

По данным следствия, комеровчанин нашел способ незаконного заработка в интернете. Получив координаты схрона оптовой партии наркотика, обвиняемый расфасовал гашиш по мелким сверткам для последующего сбыта бесконтактным способом.

Суд признал фигуранта дела виновным и приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима.

Михаил Кичанов