Экс-замдиректоров МБУ Златоуста осудили за злоупотребление полномочиями

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции и признал виновными бывших заместителей директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» администрации Златоуста Владимира Горбунова и Антона Нагаева в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Их приговорили к четырем с половиной и трем годам лишения свободы соответственно в колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в апреле 2020 года соучастники подготовили от имени подконтрольной подрядной организации документы, в которые внесли недостоверные данные об объемах вывезенных отходов после проведения субботников. Похищенными денежными средствами в размере 422 тыс. руб. они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Антон Нагаев сообщил предпринимателю ложные сведения о том, что является должностным лицом муниципального казенного учреждения «УЖКХ». Он якобы мог контролировать ремонт подходных и подъездных путей к учреждениям социальной сферы. Так экс-замдиректора МБУ получил от бизнесмена 1,4 млн руб. за помощь в исполнении контракта и отсутствие неблагоприятных последствий, если работы выполнят некачественно.

Владимир Горбунов, являясь по совместительству первым заместителем руководителя МКУ «УЖКХ», за счет средств индивидуального предпринимателя провел строительные работы в муниципальном учреждении на сумму свыше 130 тыс. руб. взамен на общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов.

В апреле этого года Златоустовский городской суд признал Владимир Горбунова виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в государственных органах на два года. Антона Нагаева осудили по ч. 3, ч. 4 ст.159 УК РФ, его приговорили к трем годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Адвокат Владимира Горбунова подал апелляцию, указывая на необходимость оправдания по ст. 159 УК РФ. Однако областной суд не удовлетворил жалобу.

Виталина Ярховска