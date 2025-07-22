Саратовское правительство направит 49 млн на водоснабжение в четырех районах

Четыре муниципальных района Саратовской области получат в общей сложности более 49 млн руб. на улучшение качества водоснабжения и бесперебойное обеспечение ресурсом. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Речь идет об Энгельсском, Ртищевском, Татищевском районах и Петровске. Денежные средства выделят из резервного фонда правительства Саратовской области.

Так, Энгельсский район получит 16 млн руб. на обустройство пяти артезианских скважин в поселках им. Карла Маркса и Зеленый дол, селах Узморье, Калинино, Безымянное. Ртищевскому району направят 21 млн руб. на реконструкцию скважины № 9 и ремонт аварийного участка водопровода на ул. Максима Горького.

Татищевскому району выделят более 4,1 млн руб. Их потратят на реконструкцию скважины и устройство водопроводной сети на водозаборе «Михайловский». За 8,5 млн руб., предназначенные для Петровска, капитально отремонтируют скважину на водозаборе № 3.

Павел Фролов