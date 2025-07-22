Главе СКР доложат о наезде подростков на электросамокате на девочку в Пензе

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о результатах проверки по сведениям о травмировании пятилетней девочки в результате наезда на нее на электросамокате в Пензе. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, девочка получила травму 18 июля этого года. В тот день двое подростков на электросамокате сбили ее в пешеходной зоне в Пензе и скрылись с места происшествия. Девочке потребовалась помощь медиков.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту приступили к процессуальной проверке. Ее ход и исполнение поручения господина Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов