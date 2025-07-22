Поток туристов в Шанхае в первом полугодии вырос более чем в 1,5 раза

Китайская агломерация Шанхай в январе—июне привлекла около 3,12 млн иностранных туристов, что на 53,3% больше их числа за аналогичный период прошлого года, сообщило «Синьхуа» со ссылкой городское управление культуры и туризма.

Рост обеспечили ключевые туристические рынки Азии, среди которых Южная Корея (424 тыс. туристов, рост 130,7%), Таиланд (254 тыс., рост 140%) и Япония (291 тыс., рост 58,5%), также отмечается ощутимый рост потока из США, РФ и Австралии.

Ключевыми факторами привлекательности Шанхая туристы называют упрощение визового режима и улучшение качества обслуживания, а также чистые улицы, эффективный транспорт и креативные сувениры.

Кроме того, их привлекает новый парк развлечений Legoland, космополитическая атмосфера города, разнообразные достопримечательности и современная инфраструктура, говорится в сообщении. Также отмечается, что местные власти усиливают позиционирование города как ворот Китая — «первой остановки» въездного туризма.

Шанхай — один из четырех городов центрального подчинения КНР. Это крупнейший морской порт мира и самый населенный город мира. По данным переписи населения 2020 года, в агломерации проживало свыше 24,9 млн человек. В 2024 году Шанхай принял более 6,7 млн зарубежных туристов, что на 84% больше, чем годом ранее.

Эрнест Филипповский, Хабаровск