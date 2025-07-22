Глава Якутии распорядился оказать помощь родным погибших в ДТП на ГОК «Денисовский»

Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Нерюнгринском районе Якутии, где в ДТП на территории ГОК «Денисовский» погибли 13 человек. Он распорядился оказать помощь родным и близким погибших. 22 июля в районе объявлено днем траура.

«От имени правительства республики, и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Прошу в первую очередь оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Сейчас важно не терять ни часа — каждая семья должна чувствовать заботу»,— приводит слова главы региона пресс-служба правительства.

Господин Николаев провел совещание, на котором обсудили обстоятельства трагедии, принятые меры для помощи пострадавшим и их семьям. Сегодня на территории района будут приспущены государственные флаги. В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия.

Автобус с 33 работниками упал с 30-метровой высоты на выезде с территории шахты. По данным следствия, 52-летний водитель не справился с управлением. Погибли 13 человек, включая водителя. Пострадали 19 человек. Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3, ст. 238 УК РФ).

Николай Борисов, Якутск