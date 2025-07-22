Дело о военных фейках против блогера Али Чаринского направили в суд

В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело в отношении блогера Арслана Мирзаева, более известного как Али Чаринский. Мужчина находится за пределами России. Дело будет рассматриваться заочно. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Дагестана.

По версии следствия, обвиняемый публиковал в интернете материалы, которые содержат заведомо ложные сведения о действиях российской армии в украинской Буче и в городе Мариуполе Донецкой народной республики. Помимо этого, как считает следствие, он публиковал материалы с высказываниями о «признании идеологии и практики терроризма правильными».

Али Чаринскому заочнь предъявлены обвинения в распространении заводомо ложных сведений о действиях армии России (ч. 1 ст. 207.3 УК), а также в оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). По этим статьям ему грозит до семи лет лишения свободы.