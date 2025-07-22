Болтон описал план Трампа по выходу из украинского урегулирования

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп ищет пути выхода из конфликта на Украине, несмотря на обещания предоставить Киеву новое оружие. В статье для The Wall Street Journal он пишет, что господин Трамп удовлетворил срочные просьбы Украины, но избегает долгосрочных обязательств.

Джон Болтон считает, что многие американцы, ожидающие поддержки Киева от Дональда Трампа, надеются на эти обещания. Однако, по его мнению, президент может «умыть руки» после истечения 50-дневного срока, не предприняв никаких мер против России.

Экс-советник опасается, что второй президентский срок Дональда Трампа может привести к «полному провалу в оборонном бюджете». Отправку систем Patriot Украине и увеличение финансирования ПВО господин Болтон назвал «очевидным» решением.

14 июля Дональд Трамп объявил о поставке в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть которых будет направлена на Украину. Тогда же господин США выразил недовольство действиями РФ и пригрозил введением 100-процентных пошлин на российский импорт, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.