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Коммерсантъ FM
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Силы ПВО за шесть часов сбили 25 беспилотников над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами. Согласно сообщению пресс-службы Минобороны России, вечером 21 силы ПВО уничтожили:

  • 12 беспилотников — над Ростовской областью;
  • 8 — над Брянской областью;
  • 2 — над Калужской областью;
  • 2 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву;
  • 1 — над Крымом.

Работа ПВО велась с 16:00 до 22:00 мск. Все уничтоженные беспилотники были самолетного типа.

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