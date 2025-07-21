Силы ПВО за шесть часов сбили 25 беспилотников над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами. Согласно сообщению пресс-службы Минобороны России, вечером 21 силы ПВО уничтожили:

12 беспилотников — над Ростовской областью;

8 — над Брянской областью;

2 — над Калужской областью;

2 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву;

1 — над Крымом.

Работа ПВО велась с 16:00 до 22:00 мск. Все уничтоженные беспилотники были самолетного типа.