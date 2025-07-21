В Черноземье 22 июля будет тепло, облачно и дождливо, от +15°С до +28°С

Во вторник, 22 июля в регионах Черноземья будет тепло и облачно, пройдут дожди. Температура — от +15°С в темное время суток до +28°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью будет облачно с прояснениями, температура составит +17°C. Днем — переменная облачность, +28°C.

В Воронеже — облачно с прояснениями. Ночью временами будет идти небольшой дождь, +17°C. Днем — временами дождь, +28°C.

В Курске ночью — облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, +16°C. Днем — облачно, временами небольшой дождь, +25°C.

В Липецке — дождь. Ночью — облачно, +16°C. Днем — облачно с прояснениями, +25°C.

В Орле — облачно с прояснениями. Ночью — временами небольшой дождь, +15°C. Днем — небольшой дождь, +25°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно, временами небольшой дождь, +17°C. Днем — облачно с прояснениями, дождь, +24°C.

Юрий Голубь