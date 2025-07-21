Во «Вкусно — и точка» опровергли причастность Hello Kitty к сбоям на сервисах

Во «Вкусно — и точка» сообщили, что облачный провайдер, сайт и приложение компании подвергались хакерским атакам, в том числе из-за рубежа. Так пресс-служба ресторана опровергла информацию о сбоях на сервисах из-за популярности нового меню с Hello Kitty.

«Всем известно, что котики любят сбрасывать все со стола. Но в этот раз наша Китти ни при чем»,— говорится в сообщении «Вкусно — и точка».

В компании уточнили, что сейчас приложение и сайт работают в обычном режиме. В 19:37 мск на работу сервиса пожаловались 438 пользователей, писало ТАСС. Больше всего сообщений поступало из Тверской области — 13%, Санкт-Петербурга — 12%, Москвы — 11%, Нижегородской — 10% и Самарской областей — 6%.