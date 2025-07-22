Правительство не лезет в собачьи дела

В Госдуме пожаловались, что правительство не проявило интереса к законопроектам о защите россиян от бездомных животных. За весеннюю сессию депутаты подготовили 16 таких инициатив, пять из которых внесли в Госдуму,— однако их рассмотрение тормозится из-за отсутствия отзывов правительства. Тем не менее парламентарии намерены в ближайшие дни внести еще один законопроект — о запрете гражданам кормить бездомных животных возле многоквартирных жилых домов, детских и спортивных площадок, школ и больниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В понедельник, 21 июля, состоялось девятое и последнее в весенней сессии заседание рабочей группы Госдумы «по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных». Напомним, что ее создали на базе думского комитета по делам семьи в феврале 2025 года. Поручение подготовить «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак» дал депутатам спикер Вячеслав Володин. Довольно быстро рабочая группа подготовила и внесла законопроект о праве регионов умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приюте. Эта инициатива вызвала бурную общественную дискуссию. Однако законопроект так и не был рассмотрен парламентом, поскольку правительство пока не подготовило отзыв на него.

Параллельно рабочая группа вела разработку других законопроектов. Депутаты подготовили уже 16 инициатив, из которых 5 внесены в Госдуму.

Это законопроекты о запрете на выгул потенциально опасных пород собак лицами, не достигшими 16 лет, и лицами в состоянии опьянения;

предложение обязать владельцев в течение трех дней сообщать госорганам о пропаже домашнего животного;

законопроект о системе реагирования на обращения граждан по поводу скопления бездомных собак;

предложение повысить штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных.

Пока что правительство представило отзыв лишь на последнюю инициативу, напомнила на заседании глава рабочей группы, председатель комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ). «То, что мы увидели, заставляет нас все-таки сделать вывод о том, что у правительства нет намерений системно урегулировать эту проблему»,— посетовала она. Госпожа Останина напомнила, что Владимир Путин еще в 2021 году дал правительству поручение обеспечить безопасность граждан, соблюдая при этом гуманность при обращении с животными.

После этого члены группы обсудили предложенную недавно инициативу о запрете гражданам подкармливать бездомных животных (законопроект еще не внесен в Госдуму).

Член рабочей группы Александр Спиридонов (ЕР) уточнил: предлагается запретить кормление бездомных животных возле образовательных и медицинских организаций, аптек, зданий социального обслуживания, спортивных и детских площадок. Впрочем, регионы и муниципалитеты смогут расширять этот список в зависимости от «климатических и географических условий».

Представитель Минюста Константин Гультяев заметил, что эти вопросы могут быть решены и сейчас: «Даже на местном уровне, без изменения федерального законодательства». Однако госпожа Останина не согласилась с чиновником. Она привела несколько примеров того, как граждане остались без помощи: так, жители Кемеровской области не получили ответа на обращения о кормлении бездомных животных во дворе, а в Краснодарском крае «уличные собаки и вовсе спят на полу в супермаркете». «Поэтому нам очень хочется, чтобы все-таки федеральный закон включал в себя нормы, которые заставят прозреть власти на местах»,— заключила она.

Депутат Владимир Самокиш (ЕР) предложил запретить кормление бездомных собак и возле многоквартирных жилых домов. «С общего согласия» это положение добавили в текст законопроекта. А биолог Валерий Гаврилин предложил добиться того, чтобы у бездомных животных не было питания в населенных пунктах. «С биологической точки зрения, чтобы вид существовал, необходимо, чтобы была кормовая база. Если кормовой базы не будет, вид погибает, его больше нет,— сказал он.— Кто хочет кормить, может брать их себе, кормить в собственной квартире и становиться их владельцем». Эта инициатива осталась без комментариев. Предполагается, что законопроект будет готов ко внесению уже во вторник, 22 июля.

Эмилия Габдуллина