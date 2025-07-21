Средняя зарплата выпускника Пермского политеха составила почти 130 тыс. рублей

В 2024 году средняя зарплата выпускника ПНИПУ выросла до 128,9 тыс. руб., сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на данные цифровой платформы «Работа в России». По сравнению с 2022 годом они стали в среднем зарабатывать на 35,5 тыс. руб. больше. Наиболее высокие зарплаты у выпускников университета по направлениям «Нефтегазовое дело» – 362,4 тыс. руб., а также Прикладная математика и информатика» – 254,4 тыс. руб. Специалисты по информатики и вычислительной технике в среднем зарабатывают 254,4 тыс. руб.

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Среди гуманитарных направлений в топе по доходу находятся выпускники по специальностям «Менеджмент» (255,7 тыс. руб., «Реклама и связи с общественностью» (228,5 тыс. руб.), а также «Государственное и муниципальное управление» (229,8 тыс. руб.). По данным ПНИПУ, после окончания магистратуры заработная плата выпускников в среднем возрастает в 1,6 раза.