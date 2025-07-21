обновлено 20:30
Кочевский округ оказался в аутсайдерах по темпам расселения ветхого жилья
Администрация губернатора взяла под особый контроль ситуацию, связанную с расселением ветхого и аварийного жилого фонда и приобретению жилья для детей-сирот в Кочевском муниципальном округе. Как сообщает краевая газета «Звезда», в 2022 году главе муниципалитета Александру Юркину уже указывалось на недопустимость приобретения некачественных помещений для «выпускников» детских домов. «Однако эта позиция краевых органов была проигнорирована главой. В настоящее время в аутсайдерах еще три муниципалитета Прикамья», - пишет издание.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Господин Юркин занимает должность главы муниципалитета с января 2020 года. В начале этого года местная дума вновь избрала его главой округа.