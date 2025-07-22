Не все тайное становится конфиденциальным

Правительство предлагает «концептуально доработать» инициативу депутатов Алтайского края, предложивших закрепить на федеральном уровне «принцип конфиденциальности» при оказании детям психологической помощи. Именно страх разглашения беседы мешает несовершеннолетним обращаться к специалистам, утверждают парламентарии, ссылаясь на проведенное в регионе исследование. В правительстве полагают, что вопрос уже законодательно отрегулирован. Эксперты подтверждают опасения депутатов, добавляя, что сегодня отсутствует четкое понимание, кто именно должен оказывать такую помощь детям, каков профессиональный статус психолога и какие стандарты должны применяться в его деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подготовленный комиссией правительства по законопроектной деятельности проект отзыва (“Ъ” ознакомился с текстом) касается поправок к закону «Об образовании в РФ», которые внесли в Госдуму депутаты алтайского краевого заксобрания. Парламентарии предложили прописать норму, согласно которой психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь школьникам оказывается с соблюдением «принципа конфиденциальности».

Проблема в том, что действующая редакция закона не содержит прямого запрета психологу или педагогу-психологу разглашать информацию, которую он получил в ходе беседы с учащимся, отмечают авторы поправок в пояснительной записке.

Более того, законодательство не относит эту информацию к охраняемой тайне, а значит, нет правовых оснований для включения в трудовой договор с педагогами дополнительного условия о неразглашении полученных от детей данных, уверены депутаты. Они также ссылаются на исследование, проведенное среди 3,5 тыс. несовершеннолетних Алтайского края: опрошенные дети среди прочего опасаются, что информация, которую они передадут психологам, может стать известна другим. По этой причине дети неохотно обращаются за помощью к специалистам. Предложенная поправка, считают депутаты, обеспечит право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны несовершеннолетних обучающихся, повысит их доверие к работе психологов и педагогов-психологов.

В правительстве считают, что законопроект нуждается в «концептуальной переработке».

В проекте отзыва кабмина сказано, что в поправках не определены «содержание и пределы принципа конфиденциальности» и не предусмотрены особенности его применения в отдельных случаях. В дополнительной проработке, считают в кабмине, нуждается также вопрос об ответственности лиц за нарушение указанного принципа. В правительстве заметили, что информация, полученная при оказании детям психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, сегодня уже защищена разными документами (в том числе законом «Об основах охраны здоровья») и формально может относиться к врачебной тайне.

Думский комитет по защите семьи в заключении на законопроект (опубликовано в базе данных нижней палаты парламента) указал на вероятность возникновения ситуаций, когда удержание в тайне переданной школьником информации может повлечь для него «негативные последствия». Например, в случае, когда у психолога после общения с ребенком возникло «обоснованное» предположение, что подростку кто-то угрожает. Нужно закрепить на законодательном уровне перечень сведений, которые будут отнесены к категории конфиденциальных, а также случаев, когда их разглашение допускается, считают в комитете.

Медицинский адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко разделяет обеспокоенность алтайских депутатов.

Вопрос защиты конфиденциальности при оказании психолого-педагогической помощи в законодательстве регламентирован опосредованно, подтверждает она, а прямая правовая обязанность не разглашать информацию, полученную от ребенка, в большинстве случаев не установлена. «Это создает правовой пробел и препятствует формированию доверительных отношений между ребенком и специалистом»,— считает Ирина Гриценко. Она также отмечает, что сегодня в регионах отсутствует четкое понимание, кто именно должен оказывать психологическую помощь детям, каков профессиональный статус психолога и какие стандарты применимы к его деятельности.

Конфиденциальность важна для пациента, а такие сильные чувства, как страх и стыд, действительно могут значительно тормозить обращение за помощью, отмечает клинический психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

«Поэтому подробности отношений пациента к людям, даже близким, обстоятельствам жизни, истинные мысли и чувства специалисты должны хранить в тайне, иначе кроме самой проблемы возникает еще и тревога потенциального разглашения»,— говорит она. При этом психолог подчеркивает, что есть вещи, о которых специалисты имеют право сообщать родителям и в специальные службы, в том числе информация о суицидальных рисках и о фактах насилия. Перечень таких тем может быть утвержден в законе, считает госпожа Толстухина, при этом ребенок должен быть заранее проинформирован, что такая информация может быть разглашена в интересах его же безопасности.

Наталья Костарнова