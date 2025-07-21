Фестиваль «Ярославское книжное обострение» посетили 10986 человек, что стало рекордом за всю его историю. Книжный праздник впервые состоялся на Даманском острове и длился три дня. Читатели могли не только приобрести книжные новинки, но и пообщаться с авторами и издателями, местными и столичными. В частности, гостями фестиваля стали автор детективов Александра Маринина и доктор филологических наук, лингвист Максим Кронгауз. Как прошло Книжное обострение-2025 — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Книжные столы расположились в парке отдыха на Даманском в виде лабиринта Фото: Ярославская областная библиотека Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова на открытии фестиваля Фото: Ярославская областная библиотека Детский писатель Юлия Кушнир общается с читателями Фото: Ярославская областная библиотека Автор детективов Александра Маринина Фото: Ярославская областная библиотека Автограф-сессия Александры Марининой Фото: Ярославская областная библиотека На фестивале продавалось несколько сотен книг разных жанров Фото: Ярославская областная библиотека Джазовый музыкант Стас Майнугин выступает на открытии фестиваля Фото: Ярославская областная библиотека В рамках фестиваля проходили различные активности: "пиратский квест" Фото: Ярославская областная библиотека Читатели могли приобрести книги по издательским ценам Фото: Ярославская областная библиотека Презентация книги Анны Пестеревой Фото: Ярославская областная библиотека Алексей Бакуменко, автор книги "Историк у микрофона", игрок "Что? Где? Когда?" Фото: Ярославская областная библиотека Продажа книг Фото: Ярославская областная библиотека Владелец ярославской "Книжной лавки" Юрий Швецов Фото: Ярославская областная библиотека Александр Антипов – поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко Фото: Ярославская областная библиотека Эксперт издательской лаборатории «Графо» (Санкт-Петербург) Анжелика Данилова Фото: Ярославская областная библиотека Особенной популярностью пользовались книги для детей Фото: Ярославская областная библиотека Аркадий Бобович, автор книги "Ярославль. Градостроительная биография" Фото: Ярославская областная библиотека Издатель Михаил Нянковский (слева) Фото: Ярославская областная библиотека Михаил Левантовский, автор книги «Невидимый Саратов» Фото: Ярославская областная библиотека Книга Максима Кронгауза и Марии Ковшовой "Смех не без причины. Язык и механизмы комического в новых жанрах интернет-поэзии" была представлена на фестивале Фото: Ярославская областная библиотека Выступление Максима Кронгауза Фото: Ярославская областная библиотека В рамках фестиваля прошли экскурсии по городу. Авторская экскурсия Антона Голицына "Сто деталей Ярославля" Фото: Зоя Голицына Писатель Мария Соловьева, автор книги «Ошибка пустыни» (в центре) Фото: Ярославская областная библиотека Организатором фестиваля выступила Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова Фото: Ярославская областная библиотека Следующая фотография 1 / 24 Книжные столы расположились в парке отдыха на Даманском в виде лабиринта Фото: Ярославская областная библиотека Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова на открытии фестиваля Фото: Ярославская областная библиотека Детский писатель Юлия Кушнир общается с читателями Фото: Ярославская областная библиотека Автор детективов Александра Маринина Фото: Ярославская областная библиотека Автограф-сессия Александры Марининой Фото: Ярославская областная библиотека На фестивале продавалось несколько сотен книг разных жанров Фото: Ярославская областная библиотека Джазовый музыкант Стас Майнугин выступает на открытии фестиваля Фото: Ярославская областная библиотека В рамках фестиваля проходили различные активности: "пиратский квест" Фото: Ярославская областная библиотека Читатели могли приобрести книги по издательским ценам Фото: Ярославская областная библиотека Презентация книги Анны Пестеревой Фото: Ярославская областная библиотека Алексей Бакуменко, автор книги "Историк у микрофона", игрок "Что? Где? Когда?" Фото: Ярославская областная библиотека Продажа книг Фото: Ярославская областная библиотека Владелец ярославской "Книжной лавки" Юрий Швецов Фото: Ярославская областная библиотека Александр Антипов – поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко Фото: Ярославская областная библиотека Эксперт издательской лаборатории «Графо» (Санкт-Петербург) Анжелика Данилова Фото: Ярославская областная библиотека Особенной популярностью пользовались книги для детей Фото: Ярославская областная библиотека Аркадий Бобович, автор книги "Ярославль. Градостроительная биография" Фото: Ярославская областная библиотека Издатель Михаил Нянковский (слева) Фото: Ярославская областная библиотека Михаил Левантовский, автор книги «Невидимый Саратов» Фото: Ярославская областная библиотека Книга Максима Кронгауза и Марии Ковшовой "Смех не без причины. Язык и механизмы комического в новых жанрах интернет-поэзии" была представлена на фестивале Фото: Ярославская областная библиотека Выступление Максима Кронгауза Фото: Ярославская областная библиотека В рамках фестиваля прошли экскурсии по городу. Авторская экскурсия Антона Голицына "Сто деталей Ярославля" Фото: Зоя Голицына Писатель Мария Соловьева, автор книги «Ошибка пустыни» (в центре) Фото: Ярославская областная библиотека Организатором фестиваля выступила Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова Фото: Ярославская областная библиотека