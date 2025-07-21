Книжное обострение
Фестиваль книги в Ярославле собрал рекордное количество гостей
Фестиваль «Ярославское книжное обострение» посетили 10986 человек, что стало рекордом за всю его историю. Книжный праздник впервые состоялся на Даманском острове и длился три дня. Читатели могли не только приобрести книжные новинки, но и пообщаться с авторами и издателями, местными и столичными. В частности, гостями фестиваля стали автор детективов Александра Маринина и доктор филологических наук, лингвист Максим Кронгауз. Как прошло Книжное обострение-2025 — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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