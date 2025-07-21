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Книжное обострение

Фестиваль книги в Ярославле собрал рекордное количество гостей

Фестиваль «Ярославское книжное обострение» посетили 10986 человек, что стало рекордом за всю его историю. Книжный праздник впервые состоялся на Даманском острове и длился три дня. Читатели могли не только приобрести книжные новинки, но и пообщаться с авторами и издателями, местными и столичными. В частности, гостями фестиваля стали автор детективов Александра Маринина и доктор филологических наук, лингвист Максим Кронгауз. Как прошло Книжное обострение-2025 — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

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Книжные столы расположились в парке отдыха на Даманском в виде лабиринта

Книжные столы расположились в парке отдыха на Даманском в виде лабиринта

Фото: Ярославская областная библиотека

Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова на открытии фестиваля

Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова на открытии фестиваля

Фото: Ярославская областная библиотека

Детский писатель Юлия Кушнир общается с читателями

Детский писатель Юлия Кушнир общается с читателями

Фото: Ярославская областная библиотека

Автор детективов Александра Маринина

Автор детективов Александра Маринина

Фото: Ярославская областная библиотека

Автограф-сессия Александры Марининой

Автограф-сессия Александры Марининой

Фото: Ярославская областная библиотека

На фестивале продавалось несколько сотен книг разных жанров

На фестивале продавалось несколько сотен книг разных жанров

Фото: Ярославская областная библиотека

Джазовый музыкант Стас Майнугин выступает на открытии фестиваля

Джазовый музыкант Стас Майнугин выступает на открытии фестиваля

Фото: Ярославская областная библиотека

В рамках фестиваля проходили различные активности: &quot;пиратский квест&quot;

В рамках фестиваля проходили различные активности: "пиратский квест"

Фото: Ярославская областная библиотека

Читатели могли приобрести книги по издательским ценам

Читатели могли приобрести книги по издательским ценам

Фото: Ярославская областная библиотека

Презентация книги Анны Пестеревой

Презентация книги Анны Пестеревой

Фото: Ярославская областная библиотека

Алексей Бакуменко, автор книги &quot;Историк у микрофона&quot;, игрок &quot;Что? Где? Когда?&quot;

Алексей Бакуменко, автор книги "Историк у микрофона", игрок "Что? Где? Когда?"

Фото: Ярославская областная библиотека

Продажа книг

Продажа книг

Фото: Ярославская областная библиотека

Владелец ярославской &quot;Книжной лавки&quot; Юрий Швецов

Владелец ярославской "Книжной лавки" Юрий Швецов

Фото: Ярославская областная библиотека

Александр Антипов – поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко

Александр Антипов – поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко

Фото: Ярославская областная библиотека

Эксперт издательской лаборатории «Графо» (Санкт-Петербург) Анжелика Данилова

Эксперт издательской лаборатории «Графо» (Санкт-Петербург) Анжелика Данилова

Фото: Ярославская областная библиотека

Особенной популярностью пользовались книги для детей

Особенной популярностью пользовались книги для детей

Фото: Ярославская областная библиотека

Аркадий Бобович, автор книги &quot;Ярославль. Градостроительная биография&quot;

Аркадий Бобович, автор книги "Ярославль. Градостроительная биография"

Фото: Ярославская областная библиотека

Издатель Михаил Нянковский (слева)

Издатель Михаил Нянковский (слева)

Фото: Ярославская областная библиотека

Михаил Левантовский, автор книги «Невидимый Саратов»

Михаил Левантовский, автор книги «Невидимый Саратов»

Фото: Ярославская областная библиотека

Книга Максима Кронгауза и Марии Ковшовой &quot;Смех не без причины. Язык и механизмы комического в новых жанрах интернет-поэзии&quot; была представлена на фестивале

Книга Максима Кронгауза и Марии Ковшовой "Смех не без причины. Язык и механизмы комического в новых жанрах интернет-поэзии" была представлена на фестивале

Фото: Ярославская областная библиотека

Выступление Максима Кронгауза

Выступление Максима Кронгауза

Фото: Ярославская областная библиотека

В рамках фестиваля прошли экскурсии по городу. Авторская экскурсия Антона Голицына &quot;Сто деталей Ярославля&quot;

В рамках фестиваля прошли экскурсии по городу. Авторская экскурсия Антона Голицына "Сто деталей Ярославля"

Фото: Зоя Голицына

Писатель Мария Соловьева, автор книги «Ошибка пустыни» (в центре)

Писатель Мария Соловьева, автор книги «Ошибка пустыни» (в центре)

Фото: Ярославская областная библиотека

Организатором фестиваля выступила Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова

Организатором фестиваля выступила Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова

Фото: Ярославская областная библиотека

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Книжные столы расположились в парке отдыха на Даманском в виде лабиринта

Фото: Ярославская областная библиотека

Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова на открытии фестиваля

Фото: Ярославская областная библиотека

Детский писатель Юлия Кушнир общается с читателями

Фото: Ярославская областная библиотека

Автор детективов Александра Маринина

Фото: Ярославская областная библиотека

Автограф-сессия Александры Марининой

Фото: Ярославская областная библиотека

На фестивале продавалось несколько сотен книг разных жанров

Фото: Ярославская областная библиотека

Джазовый музыкант Стас Майнугин выступает на открытии фестиваля

Фото: Ярославская областная библиотека

В рамках фестиваля проходили различные активности: "пиратский квест"

Фото: Ярославская областная библиотека

Читатели могли приобрести книги по издательским ценам

Фото: Ярославская областная библиотека

Презентация книги Анны Пестеревой

Фото: Ярославская областная библиотека

Алексей Бакуменко, автор книги "Историк у микрофона", игрок "Что? Где? Когда?"

Фото: Ярославская областная библиотека

Продажа книг

Фото: Ярославская областная библиотека

Владелец ярославской "Книжной лавки" Юрий Швецов

Фото: Ярославская областная библиотека

Александр Антипов – поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко

Фото: Ярославская областная библиотека

Эксперт издательской лаборатории «Графо» (Санкт-Петербург) Анжелика Данилова

Фото: Ярославская областная библиотека

Особенной популярностью пользовались книги для детей

Фото: Ярославская областная библиотека

Аркадий Бобович, автор книги "Ярославль. Градостроительная биография"

Фото: Ярославская областная библиотека

Издатель Михаил Нянковский (слева)

Фото: Ярославская областная библиотека

Михаил Левантовский, автор книги «Невидимый Саратов»

Фото: Ярославская областная библиотека

Книга Максима Кронгауза и Марии Ковшовой "Смех не без причины. Язык и механизмы комического в новых жанрах интернет-поэзии" была представлена на фестивале

Фото: Ярославская областная библиотека

Выступление Максима Кронгауза

Фото: Ярославская областная библиотека

В рамках фестиваля прошли экскурсии по городу. Авторская экскурсия Антона Голицына "Сто деталей Ярославля"

Фото: Зоя Голицына

Писатель Мария Соловьева, автор книги «Ошибка пустыни» (в центре)

Фото: Ярославская областная библиотека

Организатором фестиваля выступила Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова

Фото: Ярославская областная библиотека

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