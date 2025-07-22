Депутатам не хватает аргументов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 21 июля подготовила очередной проект отзывов на инициативы депутатов. Кабмин рассмотрел ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), а также в закон о банкротстве, но все забраковал, найдя аргументы авторов неубедительными. Парламентариям следует активнее изучать статистику и правоприменительную практику, говорится в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отчет председателя правительства России Михаила Мишустина о работе правительства России (март 2025 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Отчет председателя правительства России Михаила Мишустина о работе правительства России (март 2025 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Программную инициативу лидера фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова об увеличении административных штрафов для граждан, чиновников и фирм, уличенных в незаконном трудоустройстве мигрантов, в правительстве не поддержали, поскольку законодательство уже предусматривает меры, направленные на борьбу с нелегальной миграцией: уголовную ответственность за ее организацию, реестр нелегалов и цифровой профиль мигранта.

Внесение поправок в КоАП должно основываться на статистике и правоприменительной практике, которые говорят о неэффективности существующих мер, добавили там: «Пояснительная записка к законопроекту такой информации не содержит».

Идею «Новых людей» дать участникам уголовных судебных процессов право снимать копии с процессуальных документов в комиссии тоже не поддержали из-за отсутствия статистических доводов. Данные, которые свидетельствовали бы о «необоснованных отказах в предоставлении возможности снятия копий с документов», в пояснительной записке отсутствуют, указали авторы проекта отзыва.

В пояснительной записке к другому законопроекту — об исключении задолженности по ипотеке из перечня оснований для возбуждения дела по банкротству должника — парламентарии от «Новых людей» статистику о тревожном росте просрочек по ипотекам все-таки представили, однако правительство она не убедила. В проекте отзыва указано, что реализация законопроекта спровоцирует риски нарушения прав незалоговых кредиторов (в частности, получателей алиментов), да и в рамках самой процедуры банкротства продажа именно залогового имущества «не является единственным способом погашения долга». Инициаторы также не учли, что ипотечное имущество может оказаться единственным жильем, добавили в правительстве.

Примером аргументации, которая убедила правительство, стала статистика от инициаторов поправок в КоАП об ответственности за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с председателем комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым («Единая Россия») — указали на участившиеся жалобы граждан на управляющие компании, медицинские и кредитные организации, а также авиакомпании, связанные со взиманием платы за неосновные услуги. Анализ правоприменительной практики выявил «множественную вариативность недобросовестных практик», направленных на навязывание дополнительных работ или товаров за отдельную плату, подчеркнули авторы законопроекта в пояснительной записке. В правительстве, в свою очередь, пообещали поддержку инициативы в случае, если депутаты дополнительно проработают вопрос о размерах штрафов ко второму чтению.

Григорий Лейба