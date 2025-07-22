Госзаказ подошел к малому бизнесу формально

По итогам первого полугодия 2025 года Петербург занял вторую позицию после Москвы среди регионов с самым большим объемом сделок по госзаказу среди предприятий малого и среднего бизнеса. При этом объем госзаказа за год снизился с 387 до 345,2 млрд рублей. Эксперты полагают, что увеличение обязательной доли МСП в госзакупках в 2022 году с 20 до 25% создало лишь формальные предпосылки для роста объемов поставок, на деле динамика демонстрирует неравномерность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщила вчера пресс-служба АО «Корпорация МСП», в топ-3 регионов по объему закупок госзаказчиков у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ по результатам января — июня вошли Москва (общая сумма закупок — 1,2 трлн рублей), Санкт-Петербург (345,2 млрд рублей) и Татарстан (249,4 млрд рублей). По количеству представителей МСП, поставляющих товары и услуги госкомпаниям, Петербург также занял второе место — таких поставщиков в Северной столице стало 10,08 тыс. В Москве показатель равен 23,9 тыс. предприятий, в Татарстане — 3,6 тыс. В целом по стране в первом полугодии объем закупок госзаказчиков у МСП превысил 3,8 трлн рублей, а количество договоров превысило 428 тыс. Поставщиками стали почти 150 тыс. МСП, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

С 1 января 2022 года по решению федерального правительства квота на закупки у малого и среднего бизнеса для компаний с госучастием увеличилась с 20 до 25%. Соблюдение обязательной доли в госзакупках контролируют корпорация «МСП» и региональные госорганы. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ является одной из задач федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как уже отмечал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, если раньше на долю МСП в основном приходились закупки канцелярии, мебели и бумаги, то теперь у небольших компаний все чаще покупают промышленную продукцию. Директор корпорации «МСП» Александр Исаевич приводит данные: в январе — июне текущего года на первое место по объемам закупок у МСП вышла продукция обрабатывающих производств, за полгода ее закупили на сумму свыше 1,3 трлн рублей. В число отраслей-лидеров вошли услуги по научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (209,1 млрд рублей), а также IT, где объем закупок составил 170 млрд рублей.

Несмотря на впечатляющие, по мнению госчиновников, цифры, в сфере МСП остается немало проблем, констатируют эксперты. Первая заключается в том, что не каждый субъект малого и среднего бизнеса в реальности им является, поскольку в предпринимательской практике остаются формальное дробление крупного бизнеса и ответвления в виде ИП для ряда видов деятельности, объясняет партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Евгения Борзило. «А главное, что многочисленные дефекты в законодательстве о закупках, которые позволяют обходить обязательные требования, никуда не делись»,— говорит она.

Существенное расширение охвата заказчиков, обязанных соблюдать квоту закупок у МСБ, с увеличением обязательной доли с 20 до 25% создало по большому счету больше формальные предпосылки для роста объемов, добавляет Анна Барабаш, генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions. Она полагает, что динамика роста закупок все же больше демонстрирует неравномерность, а отмеченный рост больше похож на попытку наверстать необходимые показатели со стороны заказчиков для выполнения необходимых условий.

«Рост числа МСП-поставщиков до 150 тыс. компаний указывает скорее на расширение участия, но темпы прироста участников значительно ниже темпов роста самих объемов закупок, что может свидетельствовать о концентрации заказов среди уже работающих поставщиков»,— рассуждает госпожа Барабаш. На ее взгляд, основной проблемой остается высокий уровень административных барьеров для входа МСП в систему госзакупок. Предприниматели сталкиваются с множественными требованиями к участникам, необходимостью постоплаты и повышенными рисками потери инвестиций.

«Особенно болезненным является вопрос постоплаты, ведь она создает кассовые разрывы для малых предприятий, вынужденных привлекать кредитные ресурсы для финансирования исполнения контрактов»,— полагает эксперт Enterprise Legal Solutions.

Среди законодательных трудностей в разрезе работы МСП в сегменте госзакупок юристы обращают внимание на недостаточную гармонизацию требований между 44-ФЗ и 223-ФЗ. «Унификация национального режима (применение в тендерах по этим ФЗ единого порядка нацрежима: запретов и ограничений на поставку иностранных товаров и преимуществ для компаний с иностранными корнями) в закупках, введенная с 2025 года, направлена на решение этой проблемы, но процесс адаптации заказчиков к новым требованиям создает временные трудности»,— указывает госпожа Барабаш.

Обременительной остается и система обеспечительных мер. Несмотря на ограничение размера обеспечения заявки в 2% для закупок среди МСП, необходимость открытия специальных счетов в определенных банках создает дополнительные административные и финансовые барьеры, считают эксперты.

«Также проблемным аспектом является недостаточная проработка механизмов защиты интересов МСП при изменении условий контрактов или их расторжении. Отмена закупок судами и признание контрактов незаключенными создает правовую неопределенность для исполнителей, которые уже понесли расходы. Еще одним существенным замедляющим фактором является сложность процедур обжалования действий заказчиков»,— перечислила существующие трудности генеральный директор Enterprise Legal Solutions.

Александра Тен