Ярославский суд взыскал с МВД ущерб за неверно указанный пол в загранпаспорте

Ярославский областной суд обязал МВД России выплатить жительнице Рыбинска компенсацию за ошибку в заграничном паспорте её сына. Суд постановил выплатить 85 595,24 рубля за материальный ущерб и 100 000 рублей за моральный вред. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Истица рассказала, что при оформлении паспорта на сына миграционная служба ошибочно указала женский пол. В аэропорту Шереметьево летом прошлого года это обнаружили, и паспорт изъяли, что помешало семье вылететь на отдых. Семье пришлось срочно оформить новый паспорт и купить четыре авиабилета в Турцию на другую дату, что обошлось в 39 801 рубль. Дополнительно был оплачен трансфер за 5 700 рублей, и семья потеряла два дня отдыха.

Представитель МВД возражала, утверждая, что мать должна была заметить ошибку при получении паспорта. Однако суд постановил, что ответственность лежит на сотрудниках МУ МВД России «Рыбинское». Суд учел, что проверка данных паспорта и свидетельства о рождении входит в компетенцию полиции. Ошибки привели к изъятию паспорта и убыткам для истца.

Антон Голицын