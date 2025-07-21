«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

25 июля состоится заседание Центробанка по монетарной политике. Большинство экспертов считают, что регулятор снизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, то есть до 18%. Какой будет реакция на рынке акций и на рынке облигаций, если такое решение случится? На что обратить внимание инвесторам? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

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Олег Богданов: Насколько вероятен сценарий, при котором Банк России снизит ставку не на 200, а на 300 базисных пунктов? И может ли данное решение неблагоприятно повлиять на рынок акций и облигаций?

Владимир Зернов: Снижение на 200 пунктов без мягкого комментария будет, на мой взгляд, воспринято негативно, особенно на рынке облигаций, где сейчас наблюдается настоящая эйфория: инвесторы сметают все, активно участвуют в первичных размещениях, хорошо идут длинные ОФЗ, которые показывают очень сильный рост за последние недели. Рынок акций тоже показал рост, но там он скорее восстановительный. Сценарий снижения на 300 базисных пунктов на краткосрочном периоде точно продлит эйфорию, но он маловероятен. Все очень надеются, что ЦБ сейчас начнет резко резать ставку. В такой период не уделяется большое внимание каким-то фундаментальным факторам, и бюджетные трасты у нас могут остаться очень значительными. Думаю, что Центробанк будет действовать от заседания к заседанию, потому что планировать на год в наших условиях очень тяжело, так как главные факторы — санкции и геополитика — находятся за пределами контроля регулятора.

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