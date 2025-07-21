Нам ли быть в причале

В АО «Порт Пермь» развивается новый корпоративный конфликт между акционерами. Миноритарий Дмитрий Лепешкин обратился с исковым заявлением к обществу. Он требует признать недействительными итоги проведенного в мае заседания совета директоров, в ходе которого были предложены новые кандидатуры в орган управления обществом, а также даны рекомендации по выплате дивидендов. Господин Лепешкин утверждает, что не был надлежащим образом уведомлен о мероприятии, а новые кандидаты в совет не соответствуют установленным правительством требованиям. В свою очередь, мажоритарный акционер в лице Рос­имущества (владеет почти 80%) требует обязать «Порт Пермь» провести годовое общее собрание акционеров, поручив его проведение московскому АО «Дирекция международных фотовыставок». Бездействие общества, по мнению заявителя, нарушает имущественные права государства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оба исковых заявления были зарегистрированы в Арбитражном суде Пермского края в июне этого года. Из документов суда следует, что Дмитрий Лепешкин, который контролирует 19,2% акций в АО «Порт Пермь», просит признать недействительными решения, принятые на заседании совета директоров АО. По данным «Ъ-Прикамье», он оспаривает итоги мероприятия, которое состоялось 28 мая текущего года. В ходе заседания орган управления обществом принял решение о созыве годового собрания акционеров, предварительно утвердив его годовую и бухгалтерскую отчетность, дал рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов, а также предложил кандидатов на избрание в новый состав совета директоров «Порта Пермь».

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», господин Лепешкин считает, что порядок созыва совета директоров был нарушен. В частности, сам истец, который является членом совета, получил извещение о его проведении только 27 мая текущего года и итоге был лишен возможности участвовать в мероприятии. Это нарушило его права и законные интересы по участию в управлении АО «Порт Пермь». Дмитрий Лепешкин указывает также, что на заседании был утвержден список кандидатов в новый состав совета. По мнению заявителя, кандидаты не отвечают требованиям, которые были установлены правительством РФ. Так, в советы директоров компаний, акционером которых является государство, могут входить госслужащие или независимые директора. Предложенные кандидаты ни под один из критериев не подпадают.

АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. В 2022 году ФАС добилась передачи контрольного пакета акций общества (79,6%) в собственность государства. По итогам прошлого года АО отчиталось о доходах свыше 499,8 млн руб., чистая прибыль общества составила чуть больше 20,3 млн руб.

В свою очередь, теруправление Росимущества в Пермском крае просит обязать АО «Порт Пермь» провести годовое общее собрание акционеров предприятия по итогам 2024 года. В повестку мажоритарий требует включить вопросы об утверждении бухгалтерской и финансовой отчетности, избрании нового состава совета директоров и единоличного исполнительного органа, а также распределить прибыль. Как указывает заявитель, согласно законодательству, собрание должно пройти не позже чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, но АО пока даже не опубликовало его повестку. Такое бездействие, по мнению истца, нарушает имущественные интересы РФ. Поручить организацию проведения собрания общества Рос­имущество предлагает АО «Дирекция международных фотовыставок» (Москва). По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированная в 1994 году структура занимается арендой и управлением имуществом. Управляющей компанией «Дирекции» является челябинское АО «Урал», которое контролируется Рос­имуществом.

Как следует из материалов суда, АО «Порт Пермь» предложило приостановить рассмотрение спора до вступления в законную силу решения по заявлению Дмитрия Лепешкина. В качестве третьего лица к делу привлечена прокуратура Пермского края.

Знакомый с ситуацией источник говорит, что господина Лепешкина, прежде всего, не устраивают кандидатуры, которые были выдвинуты в совет директоров. «Логично, если в совет были бы делегированы сотрудники Росимущества и аккредитованные при этом ведомстве независимые директора»,— полагает он.

Партнер Intellect Роман Речкин отмечает, что по вопросам выбора членов совета директоров акционеры голосуют кумулятивно. «Если у Дмитрия Лепешкина больше 19%, а в АО „Порт Пермь“ пять членов совета директоров, то это почти гарантированная возможность провести туда одного человека»,— пояснил он. Господин Речкин уточнил также, что специальные требования к членам совета директоров в коммерческой организации могут быть установлены ее уставом или положением об этом органе управления: «Если мы говорим о такой организации, хоть и с госучастием, то в законе „Об акционерных обществах“ таких требований нет, то есть членом совета может быть любое физлицо, но оно должно голосовать так, как решит Росимущество».

Дмитрий Астахов