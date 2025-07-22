Глава Удмуртии рассказал президенту об экспорте молока в Африку

Производство молока является для Удмуртии не менее важной отраслью, чем нефть, лес и оборонка, а рынки сбыта этого продукта есть даже в Африке. Об этом глава республики Александр Бречалов рассказал президенту Владимиру Путину на встрече 21 июля: «В двух словах: село — наше все».

Следом он раскрыл свою мысль чуть подробнее. Достижения региона заключаются в смелости и активности предпринимателей, которые с 2023 года увеличили экспорт из Удмуртии в два раза и открыли для себя новые рынки Африки (туда поставляют большие объемы сухого молока), Саудовской Аравии, Монголии и Юго-Восточной Азии. Это доказывает, что «мир большой и потребителей больше», несмотря на санкции, подчеркнул глава республики. По его словам, планы у местных производителей еще амбициознее: несырьевой экспорт к 2030 году должен увеличиться в пять раз. В целом республика демонстрирует «очень хороший рост по всем направлениям экономики», похвалился Александр Бречалов.

Президент согласился, обратив внимание, что показатель ВРП при господине Бречалове достиг 1,3 трлн руб., хотя в 2018 году составлял только 592 млрд руб. Существенную долю — 22% — теперь обеспечивает оборонно-промышленный комплекс, добавил Владимир Путин. Однако усилия властей по решению социальных вопросов президент охарактеризовал словом «маловато». Так, например, коэффициент рождаемости в Удмуртии составляет 1,39, целевой результат к 2030 году — 1,6. «Даже и к 2030 году этого мало. Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть»,— подчеркнул он. Это же касается и количества построенных школ в республике (семь с 2017 года), и обеспеченности врачами скорой помощи (5,5 на 10 тыс. жителей). «Маловато»,— повторил президент.

Божена Иванова