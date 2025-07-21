Что-то на «Красном & белом»

По данным «Ъ-Прикамье», в районе деревни Паздерино Пермского округа сеть «Красное & белое» планирует запустить свой распределительный центр. Складской объект в этой локации у Восточного обхода возводит компания «Ива-Строй». Согласно реестру приоритетных инвестиционных проектов Пермского края, объект должны сдать уже в 2025 году. В «Ива-Строй», а также в сети «Красное & белое» открытие распредцентра не комментируют, но о планах ритейлера построить в регионе складской комплекс известно с 2021 года. Эксперты говорят, что чаще всего федеральные ритейлеры для своих нужд предпочитают склады класса А, к которым и относится комплекс «Ива-Строй». Отмечается, что непосредственная близость центра к жилому массиву в Паздерино может создать транспортные проблемы местным жителям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Прикамье» источник в региональной бизнес-среде, в строящемся логистическом комплексе «Ива-Строй» в деревне Паздерино может разместиться распредцентр федеральной сети «Красное & белое». Инициатива компании «Ива-Строй» получила статус «приоритетный инвест­проект» в 2022 году. Согласно реестру приоритетных инвестиционных проектов Пермского края, сейчас логистический комплекс находится на стадии строительно-монтажных работ, его возведение должны завершить в 2025 году. Объект располагается вдоль Восточного обхода Перми.

Представитель ООО «Ива-Строй» и «Ива-Инвест» Евгений Сторожук не стал комментировать сведения об открытии в комплексе в Паздерино распредцентра «Красное & белое», пояснив, что организация коммерческую информацию не распространяет. К моменту выхода публикации в пресс-службе «Красное & белое» комментарий на эту тему не предоставили.

Проект «Ива-Строй» по возведению логистического комплекса свободного назначения класса А в Паздерино в сентябре 2022 года получил статус приоритетного инвестиционного. Вместе с руководителем компании Анной Ивановой соучредителем «Ива-Строй» является депутат оренбургского городского совета, директор инвесткомпании «Оренбургстрой» Андрей Хавилов. Ранее рядом с комплексом «Ива-Строй» близкая обществу организация «Ива-Логистик» тоже планировала логистический центр, общая площадь двух объектов должна была составить 39 тыс. кв. м. Однако весной 2024 года с инициативы «Ива-Логистик» сняли статус приоритетного инвест­проекта. Вместо двух комплексов в Паздерино возведут один. Это решение позволит компании увеличить площадку и качественно разместить на ней все планируемые объекты склада. Помимо «Ива-Строй», логистический центр формата «лайт индастриал» (light industrial) в Паздерино возведет ООО «Прайм-Логистик».

Сеть магазинов у дома «Красное & белое» основана челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым. Первый магазин компании открылся в 2006 году в Копейске. Сейчас, по сведениям сайта сети, магазины «Красное & белое» функционируют в 77 регионах РФ. Ритейлер позиционирует себя как «магазины у дома», специализируется на продаже алкоголя и продуктов. О планах компании построить распредцентр в Прикамье стало известно в 2021 году. В марте 2024 года сеть на электронной площадке торгов b2b-center.ru провела аукцион по выбору поставщиков на строительство модульного административно-бытового корпуса на распределительном центре Перми для торговой сети «Красное & белое». Документы закупки и победитель аукциона не разглашались.

Источник на рынке складской недвижимости Прикамья обратил внимание, что обычно федеральные ритейлеры для своих нужд предпочитают склады класса А. Подобные объекты должны предусматривать рабочую высоту здания 12 м, высокие требования к полу (из-за нагрузки), системы пожаротушения и дымоудаления, парковку, рассчитанную на одновременное размещение большого числа грузового, легкового транспорта, и прочее. Площадь складов класса А может быть разной, но не менее 10 тыс. кв. м. «Расположение вдоль объездной дороги из Перми — это хорошая локация для склада, чтобы большегрузный транспорт, курсирующий к комплексу или от него, не стоял в пробках. Чем ближе к городу такой объект, тем лучше»,— подчерк­нул собеседник.

Гендиректор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина отметила, что строительство логистической и складской недвижимости рентабельно, если у инвестора уже имеется арендатор, для которого и возводится объект. Расположение логистического комплекса в данной локации в Паздерино с точки зрения транспортного расположения и сообщения госпожа Давлетшина назвала подходящим. В то же время она указала на непосредственное соседство логистики с жильем, в частности с ЖК «Барбарис» и самой деревней Паздерино. Напомним, в октябре 2022 года многопрофильный холдинг «Дельта Инвест» выиграл на торгах право комплексного развития территории в Паздерино. Компания возводит там коттеджный поселок. «В одной локации разместится складской объект и жилой массив — это разные целевые аудитории, противоположные по потребностям. Такое близкое соседство столь разных объектов нелогично и обычно не практикуется при развитии территорий»,— считает гендиректор Research & Decisions. По ее мнению, в результате появления распредцентра в такой близости от жилья, даже с учетом имеющейся хорошей транспортной сети, местные жители могут получить проблемы при заез­де-выезде в Паздерино.

Евгения Ахмедова