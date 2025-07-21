Цель определяет последствия

На повестке Верховного суда РФ (ВС) оказался спор о том, можно ли инициировать банкротство компании из-за долгов по корпоративным займам при отсутствии у организации внешних кредиторов. Решать корпоративные конфликты через процедуру несостоятельности недопустимо, но владелец (бенефициар) компании вправе подать на ее банкротство из-за внутренних долгов перед ним, говорят юристы. Вопрос в том, можно ли ограничить это право и при каких условиях,— арбитражные суды высказывают противоположные мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Важный для практики вопрос возник в рамках дела о несостоятельности ООО «Куларзолото». Банкротство компании инициировал Валерий Сомов, которому ООО задолжало около 15 млн руб. по беспроцентным займам, эти долги были ранее просужены. В декабре 2022 года организация по его требованию была признана банкротом. Других кредиторов у «Куларзолота» не оказалось, за исключением требований ФНС на 2,4 тыс. руб. (штраф за просрочку подачи сведений о работниках). В январе 2024 года конкурсный управляющий компании-должника обратился за привлечением к субсидиарной ответственности бывших руководителей ООО — Татьяны Жарниковой и Бабу Бусаба.

Госпожа Жарникова обжаловала возбуждение дела о банкротстве «Куларзолота», заявляя, что Валерий Сомов фактически был бенефициаром должника. В подтверждение она представила переписку, из которой следует, что с Валерием Сомовым согласовывались планы по организации деятельности компании, ему передавались отчетность ООО, сведения о контрагентах, начислении зарплаты работникам, наличии у предприятия имущества, требования госорганов и др.

Беспроцентные займы, выдаваемые компании в 2017–2019 годах во время ее финансовых трудностей, являются скрытым финансированием вместо внесения денег в уставный капитал ООО.

Поэтому требования Валерия Сомова подлежат понижению в очереди кредиторов (субординации) и по ним нельзя инициировать банкротство, считает госпожа Жарникова. По ее мнению, поскольку независимых кредиторов у компании нет, возбуждение дела о несостоятельности ООО и иск о привлечении ее как экс-директора к субсидиарной ответственности являются попыткой «разрешить корпоративный конфликт через процедуру банкротства, что недопустимо».

В связи со смертью Валерия Сомова его правопреемником в банкротном деле «Куларзолота» стала его супруга Татьяна. В суде она ссылалась на отсутствие финансового кризиса у компании в период выдачи займов и возражала против доводов о наличии у Валерия Сомова статуса контролирующего лица.

3208 юрлиц были признаны банкротами в первом полугодии 2025 года, по данным ЕФРСБ.

На той же позиции стоял конкурсный управляющий, который заявлял о недоказанности контроля над компанией со стороны господина Сомова, утверждая, что фактически контролирующим лицом является Татьяна Жарникова, которая была участником ООО в 2019–2020 годах. Также управляющий указывал, что помимо выдачи займов Валерий Сомов сдавал компании технику в аренду. Впрочем, договоры аренды, по которым ООО задолжало господину Сомову еще 15,4 млн руб., сейчас оспариваются в банкротном деле.

Апелляционный суд в январе прекратил производство по делу о банкротстве. Апелляция признала, что взаимоотношения Валерия Сомова с «Куларзолотом» были корпоративными, а не заемными, так как систематическое предоставление компании финансирования для поддержания текущей деятельности в отсутствие у нее достаточных средств свидетельствует о ее объективной неплатежеспособности.

Выдача беспроцентных займов компании, находящейся в состоянии имущественного кризиса, является компенсационным финансированием, поэтому требования господина Сомова не включаются в реестр, а другие реестровые долги (за исключением 2,4 тыс. руб.) у компании отсутствуют, поясняется в постановлении суда.

Однако по жалобам Татьяны Сомовой и конкурсного управляющего кассационный суд в мае вновь возобновил банкротное дело компании. Кассация сочла, что аффилированность Валерия Сомова с «Куларзолотом» и выдача беспроцентных займов еще не доказывают его контроля над компанией и не исключают права такого кредитора «на инициирование процедуры банкротства и на распределение имущественной массы должника» в соответствующей очередности. Кроме того, есть долг по договорам аренды техники, реальность которого на данный момент не оспорена, указала кассация. Это решение повлекло возобновление и остальных споров, включая дело о привлечении бывших директоров к субсидиарной ответственности — слушание по нему назначено на 28 августа.

В июне Татьяна Жарникова обжаловала в ВС возбуждение банкротного дела, добиваясь отмены постановления кассации. Ее жалоба пока не рассмотрена.

Все зависит от цели

Партнер юрфирмы Orchards Вадим Бородкин рассказывает, что попытки через банкротство компании привлечь своего действующего или бывшего бизнес-партнера к имущественной ответственности на практике встречаются регулярно. Это связано с тем, что в банкротстве есть презумпции вины контролирующего лица и в таком порядке добиться привлечения к ответственности проще, чем в рамках ординарного корпоративного спора, поясняет господин Бородкин.

Есть две значимые в этом плане позиции ВС: что требовать привлечения к субсидиарной ответственности могут лишь независимые от должника кредиторы и что институт банкротства предназначен для удовлетворения требований кредиторов, а не для решения корпоративных споров и конфликтов.

При этом, уточняет исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина, ВС не исключал права участника (бенефициара) компании инициировать банкротство по долгу из компенсационного финансирования. Это влечет вопрос — всегда ли владелец компании может запустить ее банкротство по таким долгам.

Господин Бородкин считает это право бесспорным и полагает, что Татьяне Жарниковой следует заявлять свои доводы в споре о субсидиарной ответственности, но не требовать прекращения банкротного дела.

Однако председатель совета Союза арбитражных управляющих НЦРБ Валерия Герасименко считает, что в этой ситуации суды должны выяснить, действительно ли кредитор преследует цель вернуть денежные средства, либо заявленное требование направлено на решение внутреннего конфликта в компании. В последнем случае заявление владельца следует признать необоснованным и банкротное дело не возбуждать, считает она.

С ней согласен управляющий партнер АБ МУР Давид Кононов, уточняя, что на цель «решения внутренних разборок» может указывать отсутствие у компании внешних кредиторов. Кроме того, добавляет он, аффилированные с должником кредиторы не вправе выбирать управляющего, но в деле «Куларзолота» управляющий был назначен по предложению Валерия Сомова, что ставит под сомнение его независимость.

Анна Занина