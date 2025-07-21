Путин посмертно наградил сторожа Суджанского музея Андрееву

Президент Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» II степени сторожа Суджанского краеведческого музея Аллу Андрееву. Она погибла во время ракетного удара по зданию музея 14 марта.

«Несмотря на обстрелы и прилеты, она до последнего оберегала уникальную коллекцию и здание, в котором работала. Выжила в оккупации. Даже когда вокруг была война, не могла оставить то, с чем была рядом столько лет — сокровища краеведческого музея»,— рассказал в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он добавил, что об Алле Андреевой вспоминают как о добром, светлом и трудолюбивом человеке.

Суджанский краеведческий музей — филиал Курского областного краеведческого музея. При обстреле 14 марта здание было полностью разрушено. Ранения получили две сотрудницы. Алла Андреева стала единственной погибшей. Александр Хинштейн пообещал восстановить здание музея. Он же сообщал, что особо ценные экспонаты были заранее вывезены из здания и не пострадали при атаке и оккупации Суджанского района. Российские музеи позднее собрали более 90 млн руб. на восстановление музея.

Полина Мотызлевская