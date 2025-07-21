За три дня в Ростовской области зафиксировали 15 тысяч нарушений ПДД

В Ростовской области правоохранители провели рейд по выявлению нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские проверили более 32 тыс. автомобилей и зафиксировали более 15 тыс. нарушений. Из самых частых нарушений были нарушения к тонировке (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ), перевозку детей без удерживающих устройств (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ), выезд на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), управление автомобилем без (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и отказ от прохождения медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Константин Соловьев