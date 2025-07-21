На Дону подсчитали количество одичавших лошадей

Мониторинг популяции одичавших лошадей, обитающих на острове Водный, провели на Дону. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовского заповедника Фото: пресс-служба Ростовского заповедника

По данным специалистов, сейчас на острове обитают 262 животных, включая 46 жеребят 2025 года рождения. Лошади образуют 17 гаремных групп и две компании «холостяков», несколько представителей отделились от остальных.

Уточняется, что лошади в этом июне активно паслись, широко разбредаясь по острову. Ученые особое внимание уделяют необычному поведению гаремных групп – они часто находились вместе и на пастбище, и на отдыхе. Специалистов также заинтересовало поведение кобылы, которая перешла в другую гаремную группу (не имея в ней родственных связей) и подружилась с двухлетним жеребчиком.

Константин Соловьев