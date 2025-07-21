«Главное — лояльность Дональду Трампу»

Украине нужно срочно $6 млрд на закупку вооружений. Об этом заявил новый министр обороны, бывший премьер Денис Шмыгаль на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Участники встречи обещали помощь союзнику. В частности, Франция намерена вслед за Германией наладить военные производства на украинской территории. Приоритет — средства ПВО и беспилотники. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад прилагает усилия, чтобы удержать фронт перед началом переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Киеве побывал с официальным визитом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, в частности, достигнуто соглашение о совместном производстве беспилотников на украинской территории. Затем в онлайн-формате прошла встреча группы «Рамштайн». Денис Шмыгаль впервые принимал в ней участие в статусе министра обороны. Глава Пентагона Пит Хегсет в очередной раз мероприятие игнорировал. США представлял постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

В подробности вникать не будем, в этом нет смысла. В целом Украине обещано и ПВО, и другие вооружения, и дальнейшее давление на Россию. К слову, 20 июля в украинской столице находился глава Генштаба Великобритании Энтони Радакин. Как пишут, общий смысл действа в том, чтобы удержать фронт. С этим могут возникнуть проблемы. Сейчас на слуху большое российское наступление.

Как предполагается, Москва собирается добиться определенного положительного для себя результата на поле боя как раз к осени. В это время истекает срок, который обозначил Дональд Трамп, дабы решить вопрос миром. Тем не менее идем дальше. Владимир Зеленский, похоже, использует нынешнюю ситуацию для укрепления своей власти и борьбы с неугодными элементами. И, собственно, главное заключается в том, что и Европа, и Белый дом ничего не имеют против. Если при демократической администрации от Киева требовали соответствовать ценностям демократии, бороться с коррупцией, то есть реформироваться, теперь, судя по всему, все это более не актуально.

На первое место выходит лояльность Дональду Трампу и обеспечение возврата вложенных средств. Однако суть не в этом, а в том, что Зеленский остается. И не просто остается, ему дают оружие и кредиты. То есть на него ставят как на политическую фигуру. В этом и состоит серьезное изменение в позиции Запада.

Иными словами Зеленский получил мандант от союзников. Что касается России, там, как известно, нынешнего президента Украины считают фигурой нелегитимной. Говорить с ним готовы, но вот итоговый документ предпочитают подписывать с иным лидером. С этим аспектом, похоже, возникают сложности. Это, помимо всего прочего, еще и к вопросу о предстоящих переговорах.

Принципиальное согласие на третий раунд достигнуто, и он должен состояться в ближайшие дни, однако стороны демонстрируют полное расхождение в подходах. Видимо, опять будут обсуждать гуманитарные вопросы. Возможно, в этом есть некая хитрая тактика сторон, чтобы просто тянуть время и демонстрировать готовность к миру, а на самом деле все будет решаться на поле боя.

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Дмитрий Дризе