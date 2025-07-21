Генсек НАТО призвал страны альянса закупать больше вооружений для Украины у США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны НАТО закупать у США больше оружия для Украины. С соответствующим заявлением генсек выступил на онлайн-заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

«Обращаясь к министрам обороны, которые присоединились к встрече, генеральный секретарь обратил особое внимание на инициативу, о которой он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе с целью усилить поддержку Украины путем предоставления ей дополнительной американской помощи за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

В сообщении отмечается, что инициатива соответствует целям, о которых лидеры стран НАТО договорились на саммите в Гааге несколько недель назад: увеличение инвестиций в оборону, наращивание оборонного производства и поддержка Украины.

Заседание контактной группы по обороне Украины состоялось сегодня, 21 июля, в онлайн-формате. Оно прошло под председательством Великобритании и Германии. Во встрече приняли участие генсек НАТО Марка Рютте, глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал-лейтенанта ВВС США Алексуса Гринкевича. По информации агентства РБК-Украина, на встрече отсутствовал глава Пентагона Пит Хегсет, который не принимал участие и в предыдущей встрече в формате «Рамштайн» в начале июня.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил о решении направить на Украину дополнительное вооружение для обороны. При этом финансировать поставки американского оружия будут страны Европы, а координировать — НАТО. СМИ писали о планах, в частности, направить Киеву дальнобойное оружие, но президент США это отрицал. 16 июля господин Трамп объявил о старте поставок комплексов Patriot.

Анастасия Домбицкая