Нейросеть проиграла в суде

Суд восстановил на работе сотрудника, которого ранее заменили искусственным интеллектом. Речь идет о споре москвички Рожновой с фирмой «Алиса». Как отмечается в деле, компания внедрила в работу новые нейротехнологии, которые заменили часть задач истца. В связи с этим Рожновой предложили перейти на двухчасовой рабочий день вместо полного восьмичасового графика. После отказа сотрудницы, компания уволила ее. В результате суд встал на сторону Рожновой. Он посчитал увольнение незаконным, отменил решение компании и обязал ее выплатить компенсацию вместе со всей зарплатой за время вынужденного прогула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время такое постановление суда не гарантирует защиту от сокращений из-за искусственного интеллекта, считает эксперт по трудовому праву Александр Южалин: «По крайней мере пока, подобные истории не должны носить массовый характер. И даже в этом примере суд принял такое решение, поскольку было установлено, доказано нарушение самой процедуры расторжения трудового договора со стороны работодателя. Это довольно частая история, когда работодатель формально может уволить сотрудника, если он ему не нужен, но для того, чтобы это все реализовать, компания обязана соблюсти права работника, предусмотренные Трудовым кодексом.

Так или иначе, мы будем сталкиваться с ситуацией, когда функционал, который ранее выполнял человек, может быть переведен в информационную систему или что-то такое, где уже физического воздействия работника не требуется. Конечно, это станет причиной сокращения штата в некоторых сферах, но считать подобное как основание для признания увольнения незаконным я бы не стал. То есть если процедуру провести верно, и работодатель все сделает правильно, как указано в Трудовом кодексе, то проблем быть не должно».

В материалах дела суд отмечает неправильный порядок увольнения сотрудницы. Так, внедрение искусственного интеллекта в работу фирмы стало частью программы по сокращению расходов. Из-за этого расторгнуть договор с Рожновой компания должна была на других основаниях. Они в свою очередь предполагали большую выплату выходного пособия, говорит гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов: «Такие случаи, конечно же, будут, и я не думаю, что в них есть что-то новое. Работника уволили не в связи с сокращением, а из-за изменений условий труда.

Сотруднику предложили перевестись на двухчасовой рабочий день, что привело бы к уменьшению зарплаты в четыре раза. Изменение условий труда — вещь, которая не предусматривает выплату выходных пособий в тех же размерах, выплачиваемых при сокращении. Фактически суд сказал о том, что это должно было бы быть сокращением штата. Здесь он признал, что по сокращению уволить можно, а из-за изменения условий труда нельзя».

Больше всего сотрудников сокращают из-за внедрения в процессы искусственного интеллекта в IT-сфере. Почти 25 тыс. человек уволили в апреле 2025 года, писали «Известия». Эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул считает, что профессионалов ИИ пока заменить не сможет: «Последний год я вижу активное внедрение инструментов искусственного интеллекта. Но реально ли они помогают?

Буквально вчера видел исследование: оказывается, что несмотря на то, что ИИ помогает писать код, пока его откорректируют, производительность труда падает. Но нейронки генерят что-то интересное, это фак. И то, что они сейчас могут написать текст лучше, чем 80% сотрудников в офисе, это тоже факт. Проблема большая, и дальше все будет усугубляться. Но когда дело доходит до сложных текстов, они не понимают глубину. И поэтому под угрозой сотрудники, которые вообще ничего делать не умеют, только два абзаца придумать за день, вот их, скорее всего, и заменят. Производительность труда вырастет. Надо надеяться, что во благо общества».

В самой компании «Алиса» утверждают, что причиной увольнения Рожновой является нарушение Трудового договора. 20 июля фирма подала апелляцию на решение суда.

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Егор Парфенов