Агентуру слили дважды

Решение британских властей раскрыть факт утечки информации о десятках тысяч афганцев, сотрудничавших с Великобританией до прихода к власти движения «Талибан», получило кровавое продолжение. Обнародование этого факта привлекло внимание талибов, и они меньше чем за неделю убили десять человек, которые, вероятно, находились в просочившемся в 2022 году в сеть списке. Их число, вероятно, может существенно вырасти. Тем временем другие фигуранты списка готовят коллективный иск на сотни миллионов фунтов стерлингов к британскому правительству, требуя компенсации за риск, которому подверглись они и их семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блокпост талибов в Кабуле, 6 июля 2023 года

Фото: Ali Khara / Reuters Блокпост талибов в Кабуле, 6 июля 2023 года

Фото: Ali Khara / Reuters

Решение правительства Великобритании обнародовать факт крупнейшей за последние годы утечки данных вызвало тяжелые последствия. Утечка произошла в феврале 2022 года, когда один из военных, проверявший заявления о предоставлении убежища в Великобритании от бывших бойцов афганских спецподразделений и других лиц, сотрудничавших с Лондоном, по ошибке отправил всю базу почти из 19 тыс. человек своим доверенным лицам в Кабуле.

Список был весьма детальным: в нем фигурировали не только имена людей, сотрудничавших с британцами, но и данные на их родственников, что в итоге привело к раскрытию информации более чем о 33 тыс. афганцев.

В документе также содержались сведения примерно о ста британских разведчиках и бойцах спецподразделений, действовавших в Афганистане.

Об утечке в британском Минобороны узнали лишь в августе 2023 года, когда часть списка появилась в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Тогда же один из активистов, занимающийся поддержкой афганских беженцев, заметил публикацию и сообщил о ней младшему министру по делам вооруженных сил Джеймсу Хиппи. Вскоре министр обороны Бен Уоллес потребовал наложить судебный запрет на распространение информации об утечке. Британские власти добились удаления публикации и уведомили 1,8 тыс. афганцев о раскрытии их данных.

Правительство Великобритании во главе с Риши Сунаком держало информацию в секрете и продолжало добиваться судебных запретов вплоть до смены правительства в июле 2024 года. Новому премьер-министру Киру Стармеру, вступившему в должность, сообщили о ситуации, и он решил придерживаться линии Сунака — продолжить скрывать инцидент.

Однако новый премьер решил все же позаботиться о безопасности скомпрометированных лиц: по итогам совещания в октябре 2024 года было принято решение организовать переезд более 24 тыс. человек из списка.

Эвакуация проводилась в рамках программы, на которую также распространялся режим секретности. По этой программе вывезли чуть менее 4 тыс. человек. Операция обошлась в 400 млн фунтов

Параллельно новый министр обороны Джон Хили поручил провести внутреннюю проверку. Когда она была завершена, власти решили, что под историей можно подвести черту, и отказались от дальнейшего сокрытия данных. В итоге правительство Стармера не стало продлевать судебный запрет и представило парламенту подробности происшедшего. В своем докладе Хили отметил, что спустя четыре года после прихода талибов к власти у Лондона нет достаточных доказательств того, что в Кабуле будут преследовать людей, сотрудничавших с британцами. По его словам, информация, доставшаяся талибам от прежнего афганского правительства, и без того дала бы им возможность для преследований. Поэтому, утверждал министр, маловероятно, что утечка может спровоцировать новые репрессии со стороны Кабула.

Однако эти оценки не подтвердились.

По состоянию на 20 июля известно уже о десяти убитых афганцах, предположительно сотрудничавших с Великобританией (британским СМИ запрещено публиковать информацию из утекшего списка).

Об одном случае стало широко известно: по данным The Times, погибшим оказался брат бойца спецназа, эвакуированного в Великобританию.

Впрочем, талибы официально отвергли причастность к гибели этого и других афганцев.

Интересы афганцев—фигурантов списка взялась представлять юридическая группа Barings Law. По словам ее представителей, к ним уже поступило более тысячи обращений, ежедневно приходит около сотни новых заявлений. Во всех содержатся требования компенсации от правительства Великобритании. Юристы оценивают возможную сумму коллективного иска в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Параллельно с этим растет возмущение в британском парламенте. В Палате общин обсуждают создание комиссии по расследованию, чтобы выяснить, как произошла масштабная утечка и почему ее долго скрывали от законодателей. В правительстве Кира Стармера советуют направить эти вопросы в адрес консерваторов, находившихся у власти в момент утечки.

Вероника Вишнякова