Новые выделенные полосы в Нижнем Новгороде оснастили камерами фотовидеофиксации

В Нижнем Новгороде установлены камеры фотовидеофиксации нарушений на новых выделенных полосах для движения общественного транспорта. По данным областного правительства, два комплекта камер появились на проспекте Ленина, по одному – на проспекте Гагарина и улице Бекетова.

В правительстве напомнили, что сейчас в Нижнем Новгороде выделенные полосы введены на улице Ванеева, проспекте Гагарина, Московском шоссе, Окском съезде, улицах Советской и Бекетова, на проспекте Ленина.

Также в 2025 году администрацией Нижнего Новгорода организовано несколько новых участков полос для общественного транспорта: на проспекте Ленина (от улицы Дружбы до улицы Новикова-Прибоя) и на улице Ванеева (на участке от улицы Бориса Панина до улицы Канашской).

С начала года в Нижнем Новгороде в отношении водителей вынесено почти 30 тыс. постановлений за проезд по выделенным полосам.

До конца года в Нижнем Новгороде планируется установить еще четыре новых комплекса, фиксирующих выезд автомобилей на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Андрей Репин