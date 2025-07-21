Участник СВО Евгений Панков возглавил управление Росгвардии по Курской области

Генерал-майор полиции Евгений Панков указом президента назначен начальником управления Росгвардии по Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления Росгвардии по Курской области Евгений Панков

Фото: пресс-служба Начальник управления Росгвардии по Курской области Евгений Панков

Фото: пресс-служба

До сих пор Евгений Панков возглавлял ведомство в Самарской области. В силовых органах он служит с 1994 года. Карьеру начал в Сибири, пройдя путь от милиционера-стажера до командира красноярского ОМОН. С 2020-го по 2024 год возглавлял сочинский ОМОН «Зверобой-Юг». Участник СВО и контртеррористических операций на Северном Кавказе. Удостоен нескольких наград, в том числе двух медалей «За отвагу».

На новом посту Евгений Панков сменил Константина Обушева, который руководил региональным управлением с 2019 года.

Один из сотрудников Росгвардии погиб во время недавней атаки ВСУ на городской пляж в Курске.

Подробнее о трагедии — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь