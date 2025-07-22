Застройщики забыли про сдачу

В первом полугодии объемы сданного жилья в Башкирии так и не вернулись к значениям января-июня прошлого года, едва превысив 1 млн кв. м. Такой результат за первые шесть месяцев — худший за последние годы. Совокупная площадь квартир, построенных девелоперами, снизилась в два раза, а 87,5% нового жилья пришлись на индивидуальных застройщиков. Впрочем, просела сдача и в сегменте частных домов. Эксперты связывают ситуацию с отсутствием господдержки, высокой ключевой ставкой и слабой платежеспособностью населения. Мнения о том, стоит ли ожидать оживления рынка, разделились.

В январе-июне этого года в Башкирии введено в эксплуатацию немногим более 1 млн кв. м жилья, сообщает Башстат. Из них 897,7 тыс. кв. м (87,5%) пришлось на индивидуальных застройщиков. 61% домов построено на селе. По сравнению с первым полугодием прошлого года совокупная площадь новых квартир уменьшилась на 25,7%.

Такие результаты — худшие за последние шесть лет. С 2020-го по 2023 годы полугодовые показатели росли, достигнув пика в 1,6 млн кв. м. По итогам января-июня 2024 года рынок зафиксировал снижение на 12,1%, однако к концу года совокупная площадь превысила значения позапрошлого года на 1%. При этом застройщики так и не смогли повторить рекорд 2023-го, введя в эксплуатацию на 19,3% меньше площадей.

Строительные компании к началу нынешнего июля сдали 127,7 тыс. кв. м — это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 4,3 раза меньше — чем за шесть месяцев 2023 года. Индивидуальная жилая застройка «просела» на 20,7% к январю-июню прошлого года.

Отставание темпов ввода жилья наблюдалось с начала года. Например, в январе площадь сданных квартир составила всего треть от прошлогодних значений. Девелоперы вовсе приостановили сдачу — площадь введенных тогда в эксплуатацию квартир составила всего 0,6% по сравнению с январем 2024 года. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечали, что роста активности следует ждать во втором полугодии.

Лучшим месяцем был апрель, когда сдача увеличилась даже по сравнению с прошлым годом на 18,9%, однако в мае и июне результаты демонстрировали падение.

По словам гендиректора сети агентств недвижимости «Эксперт» Елены Андреевой, участники рынка ожидали, что, как и годом ранее, драйвером роста будет индивидуальная жилая застройка. Однако прогнозы, по ее мнению, не оправдались из-за ужесточения требований к застройщикам частных домов, которых обязали работать по эскроу-счетам (механизм эскроу-счетов вступил в силу с 1 марта 2025 года, в Минстрое РФ меру объясняют необходимостью обеспечить безопасность сделок — прим. «Ъ»). В связи с этим, считает госпожа Андреева, увеличилась стоимость проектов и уменьшился объем предложения.

Кроме того, отметила эксперт, «умеренной активности» в этом году содействовали низкая платежеспособность населения, отсутствие господдержки и ограничение семейной ипотеки.

Собеседница «Ъ» прогнозирует сохранение ситуации до конца года. По ее мнению, некоторое сезонное оживление можно будет наблюдать осенью, но иных предпосылок для восстановления рынка она не видит.

«Учитывая, что рыночные программы по ипотеке имеют ставки от 20 до 30%, а цены за предыдущие годы сильно выросли, есть сложности в продажах. Насколько они временные, зависит от ключевой ставки. Для рынка хорошим, "рабочим" вариантом будет такое снижение ставки Центробанка, при которой ипотечная составляла бы 14-15%. То есть, снижение на 1,5-2% особого смысла не несет. Но в ближайшем будущем я этого не прогнозирую»,— сообщила Елена Андреева.

Ситуация в строительной отрасли — снижение спроса и низкий показатель продаж — является не только региональной, но и общероссийской проблемой, связанной с общим снижением покупательной способности населения, считает исполнительный директор Ассоциации застройщиков Башкирии и руководитель проекта «Жилье РБ» Адель Сайфуллина.

Возвращение спроса госпожа Сайфуллина связывает с понижением ключевой ставки. Кроме того, по ее словам, в Башкирии увеличился общий объем реализуемых проектов: если в 2024 году застройщики получили 220 разрешений на строительство многоквартирных домов суммарной площадью 3,2 млн кв. м, то в этом году число разрешений увеличилось до 235, а совокупная площадь превысила 3,4 млн кв. м.

«Мы должны объединить усилия всех участников рынка — от власти до застройщиков и покупателей — для решения жилищного вопроса и создания комфортной городской среды»,— резюмировала госпожа Сайфуллина.

Идэль Гумеров