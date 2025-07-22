За пассивное ведение боя

Верховный суд (ВС) 21 июля по иску Минюста ликвидировал «Российский общенародный союз» (РОС) Сергея Бабурина. В этом году он стал уже третьей по счету партией, деятельность которой прекращена из-за неучастия в выборах на протяжении семи лет подряд. Господин Бабурин пытался объяснить, что электоральная активность РОС снизилась из-за ее участия в спецоперации, но суд такую причину уважительной не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия Сергея Бабурина имела долгую историю, но получила бесславный конец

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Партия Сергея Бабурина имела долгую историю, но получила бесславный конец

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Основной целью создания партии является участие в выборах, заявили в суде представители Минюста. По закону таковым считается попадание ее кандидатов в бюллетень за семь лет подряд хотя бы в одном из следующих случаев: на выборах президента, депутатов Госдумы, губернаторов (не менее 10% субъектов), депутатов заксобраний (20%) или муниципальных органов (50%). Последней удачной кампанией, откуда Минюст начал свой отсчет, были выборы президента-2018, на которых РОС выдвинул и зарегистрировал Сергея Бабурина (он занял последнее, восьмое место, набрав 0,65% голосов).

РОС был зарегистрирован в 2012 году на базе одноименного движения, которое еще в 1991 году создал и возглавил юрист Сергей Бабурин. В 1990–1993 годах он был народным депутатом и членом Верховного совета России, где зарекомендовал себя как один из самых активных противников президента Бориса Ельцина и его политического курса. Позже господин Бабурин трижды избирался в Госдуму, а во втором и четвертом созывах занимал пост зампреда нижней палаты.

По данным ЦИКа, с 25 марта 2018 года партия выдвигала кандидатов на выборах глав регионов в пяти субъектах, на выборах в законодательные органы власти — в 10 и на выборах в муниципальные органы власти — в 19. То есть даже выдвижения кандидатов не хватало для выполнений требований закона. А зарегистрировать их партия смогла и вовсе лишь в 13 регионах. Партия выдвигала федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году, но не смогла представить необходимое количество подписей. Наконец, Сергей Бабурин пытался принять участие в президентской кампании в 2024-м, но снял свою кандидатуру. «Это является одним из оснований для ликвидации»,— заключила представитель ведомства.

В ответ Сергей Бабурин заявил, что иск Минюста от 16 июня был направлен в суд преждевременно: в ведомстве взяли за точку отсчета семи лет голосование, которое состоялось 18 марта 2018 года (официально итоги объявили 23 числа), но это якобы не было окончанием кампании: еще несколько недель работали штабы и составлялись финансовые отчеты.

Но главное, настаивал господин Бабурин, требование закона о ликвидации не участвующей в выборах партии не является императивным: Минюст наделен таким правом, но он не обязан это делать.

Механизм ликвидации рассчитан на то, чтобы отсеивать «фантомы» — убирать партии, которые реально перестали существовать и не представляют никаких политических сил. РОС же, по словам его лидера, активно существовал в политическом пространстве, а участие в выборах сократилось только потому, что с 2022 года партия активно включилась в организацию добровольческих батальонов и гуманитарных конвоев. Более того, многие руководители региональных отделений лично воюют, объяснил Сергей Бабурин. Он предъявил суду соответствующее решение съезда и с гордостью продемонстрировал знак отличия «За заслуги перед ДНР». Формализм Минюста лишает часть граждан возможности участвовать в политической деятельности, возмутился господин Бабурин: «Мы не фантом, мы реально работаем!»

Судья Олег Нефедов поинтересовался у представителей Минюста, когда же все-таки следует считать избирательную кампанию законченной. Те объяснили, что в этом смысле полностью доверяют Центризбиркому, который использует специальную программу, а она считает участие партий от дня голосования. Но тогда почему в справке, которую ЦИК дал в ответ на запрос Минюста, отсчет ведется с 25 марта, удивился судья. Потому что запрос направили в марте, объяснили представители ведомства. Но, в принципе, дата не так уж и важна, заверили они: 8 июля данные в ЦИКе на всякий случай были запрошены еще раз, и результат не изменился — РОС не принимал участия в выборах на протяжении последних семи лет.

В итоге суд удовлетворил иск Минюста в полном объеме. Оглашена пока только резолютивная часть решения, мотивировочная будет опубликована позднее.

Сергей Бабурин сказал “Ъ”, что пока еще не знает, будет ли партия его обжаловать. Ведь «решение принято политическое», объяснил он.

В той или иной форме, но русское национально-патриотическое движение никуда не денется: «Мы все равно есть, и наше существование не зависит от ВС».

РОС стал уже третьей по счету партией, деятельность которой прекращена из-за неучастия в выборах. Ранее на том же основании суд прекратил деятельность «Гражданской платформы» и «Гражданской инициативы», и РОС — явно не последняя партия в этом ряду, предупреждает электоральный юрист Гарегин Митин. Сейчас в России зарегистрировано 23 партии, но большинство из них даже не на слуху и находятся в зоне риска: «Если половину из них ликвидируют — ничего не поменяется».

Анастасия Корня