Москва поплыла

Затопленные автомобили и подземные переходы, разрушенный мост и километровые пробки — Москву и область накрыли ливни. По информации синоптиков, в ночь на 21 июля выпало больше половины месячной нормы осадков. Из-за этого многие автомобили оказались в воде, некоторые полностью. Например, в такую ловушку на Шмитовском проезде попала машина скорой помощи. Вызволить ее получилось только с помощью трактора. В Подмосковье на Истринском направлении обрушился мост, из-за чего от транспортного сообщения оказались отрезаны часть деревень и СНТ. В дептрансе Москвы предупредили о перекрытиях на некоторых участках, в частности, на Сколковском шоссе и на проспекте Мира под мостом в районе Яузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жители московских ЖК рассказали “Ъ FM”, с какими сложностями столкнулись утром 21 июля:

«Порядка 10 машин затоплено. Второй участок у нас затопления — возле учебного центра "Багратион". Машины его объезжают, потому что там также огромное затопление, вода доходит до стекол авто. В нашем ЖК еще три дома. Подвалы постоянно затапливает по пояс». «Ливень шел всю ночь, начались протечки по всем коммуникациям на минусовых этажах». «У нас есть протечки. Формально мы относимся к элитному классу жилья, но каждый раз сами удивляемся. Мы писали жалобы и ставили всех в известность». «Затопило подъезд, прорвало крышу в вестибюльном этаже, залило все стены, которые находились в третьем подъезде. Парковки тоже затопило. Ущерб большой. Крыши в некоторых секциях тоже залило. Управляющая компания думает, что делать, все нервничают».

На улице Нагорной ливни затопили автомойку и сервис вместе с припаркованными рядом машинами. Пострадавшие водители могут рассчитывать на компенсацию ущерба только при определенных условиях, пояснил автоюрист Сергей Смирнов: «Когда речь идет о повреждении автомобиля, здоровья или груза, полученном во время движения, то это относится к ОСАГО, но при наличии виновной стороны.

В данном случае речь идет о климатических факторах, например, о неисполнении надлежащим образом обязанностей по содержанию дорог, ливневых устройств, канализаций и прочего. Или, например, не следят за деревьями, и при наличии таких мощных осадков бывают случаи, когда они падают. Если мы говорим именно о страховании, то, конечно же, здесь необходимо вести речь не об обязательном страховании, а о добровольном, там называемом КАСКО. Если по ОСАГО у нас идут единые правила — наступление страхового случая, расчет, прочее, прочее — то по КАСКО в каждой страховой компании есть свои правила. На их основании уже рассматриваются все заявления от пострадавших.

Как правило, страховые отказывают в выплате, если водитель видел, что дорога затоплена, но продолжил движение. Если упало дерево, то в большинстве случаев это признается страховым случаем, и страховые компании выплаты производят».

Сервисы доставки предупреждают москвичей об увеличении времени выполнения заказов, а также о возможной порче посылок и документов. В затопленных районах сотрудникам приходится отказываться от машин и добираться до клиентов пешком, рассказал руководитель платформ курьерской доставки компании СДЭК Эльдар Ахтямов: «Курьеры сталкиваются с такими трудностями, как затопленные улицы. Техника выходит из строя, а доставщики переходят в "режим выживания". Они стараются выполнять меньше заказов, но стабильно, используют водонепроницаемые сумки и термконтейнеры.

Часть маршрутов легкового транспорта переходят в зону пешего обслуживания, потому что есть улицы, которые полностью затоплены, там невозможно проехать, ограничено движение. Курьеры помогают друг другу с навигацией, техникой, заказами. Но все это не всегда спасает, и возникают большие риски во время дождей: курьеры начинают заболевать, промокает какая-то продукция, документы, появляется претензионная работа.

Производительность курьеров падает на 15% в течение дня, то есть в среднем они выполняют на 10-15 заказов меньше, а срок доставки для клиентов увеличивается на один день».

Поезда Павелецкого направления из-за непогоды следуют с опозданием, уточнили в «Московских железных дорогах». В мэрии Москвы призвали горожан не выходить на улицу без крайней необходимости и пользоваться общественным транспортом.

По прогнозам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), дождь продолжит идти до конца дня. Синоптики сообщают, что 22 июля ожидается пасмурная погода, но без осадков. Однако 23 июля вновь прогнозируются дожди.

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Светлана Белова, Александра Майданская