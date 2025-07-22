Автосалон переезжает в суд

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование по уголовному делу о мошенничестве в автосалонах Башкирии и Пермского края. Обвиняемыми проходят 24 человека. Как установило следствие, они предлагали покупателям автомобили по привлекательной цене с низкой процентной ставкой по кредиту. После заключения договора сообщники вынуждали клиентов выкупать машины на невыгодных условиях. Потерпевшими признаны 464 человека, причиненный им ущерб превысил 85 млн руб.

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело о мошенничестве под видом продажи машин в автосалонах Уфы и деревне Хмели в Пермском крае. Преступление инкриминируется двум руководителям и 22 сотрудникам компании «ДрайвАвто» (имена не разглашаются), работавшей под вывеской «Камаавтоторг». Криминальную деятельность, как установило следствие, они вели с апреля 2017 по июль 2019 годов.

«Злоумышленники предлагали гражданам приобрести машины по выгодной цене с низкой процентной ставкой по кредитам. С обратившимися заключали договоры купли-продажи и получали предоплату, не имея намерения выполнять условия сделки»,— сообщила вчера официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Спустя некоторое время клиентам называли значительно более высокую цену. Пытавшимся расторгнуть сделку покупателям отказывались вернуть предоплату или сданный по программам утилизации или trade-in автомобиль. Кроме этого, клиентов шантажировали прописанной в договорах неустойкой в размере 30% от стоимости автомобиля и вынуждали оплатить якобы установленное дополнительное оборудование. Некоторым потерпевшим предлагали приобрести подержанный автомобиль вместо нового.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года. Во время обысков в уфимском автосалоне полицейские изъяли документы, компьютерные диски, печати и денежные средства. Были установлены личности работников автосалонов, предположительно причастных к преступлениям. В квартирах нескольких менеджеров и бухгалтеров предприятия также прошли обыски.

В мае 2021 года уголовное дело о мошенничестве в автосалонах передали в Следственный департамент МВД. Были проведены более 50 обысков, допрошены более 250 свидетелей из разных регионов страны, проведены 1456 судебных экспертиз. В уголовное дело вошли 917 томов материалов.

На имущество обвиняемых стоимостью более 700 млн руб. наложен арест, что позволит полностью возместить потерпевшим материальный ущерб, отмечают в МВД

Следователи продолжают устанавливать других предполагаемых руководителей и участников преступного сообщества, добавили в министерстве.

Расследование уголовного дела по факту мошенничества стало причиной для увольнения начальника отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления МВД по Башкирии Ильнура Гумерова. Ему инкриминировалось превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие установило, что в декабре 2019 года по заявлению представлявшего интересы «Камаавтоторг» адвоката полицейский снял арест с 42 автомобилей. В результате в течение пяти следующих месяцев 27 машин были проданы, что, по версии следствия, нарушило права потерпевших по делу о мошенничестве (в нем тогда фигурировали 285 покупателей, а ущерб оценивался в 40 млн руб.).

Ильнур Гумеров был признан виновным и приговорен Орджоникидзевским районным судом Уфы к 70 тыс. руб. штрафа с запретом занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на два года. В июне 2023 года Верховный суд Башкирии уменьшил штраф до 30 тыс. руб., в остальном оставив приговор без изменений. Экс-полицейский пытался добиться оправдательного приговора, но не преуспел в этом. Шестой кассационный суд, а затем и Верховный суд России оставили ранее вынесенное решение в силе.

Наталья Балыкова