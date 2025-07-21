В развязке не нашли обогащения

В Челябинске суд отказал комитету дорожного хозяйства города во взыскании 51 млн руб. с компании «Уралмостострой», строившей развязку на улице Братьев Кашириных. Представители мэрии считали, что подрядчик получил оплату за фактически невыполненные работы. После двух экспертиз и почти семи лет рассмотрения суд решил, что у истца нет оснований для взыскания неосновательного обогащения. Контракт был заключен еще в 2008 году, в 2014–2019 годах подрядчик с заказчиком судились из-за задолженности за выполненные работы в размере 1,2 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контракт на строительство развязки за 5,8 млрд рублей был заключен в июне 2008 года

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Контракт на строительство развязки за 5,8 млрд рублей был заключен в июне 2008 года

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области отказал комитету дорожного хозяйства регионального центра во взыскании неосновательного обогащения в размере 51,1 млн руб. с крупного дорожного подрядчика из Прикамья — АО «Уралмостострой» (Пермь). Решение суда было опубликовано в картотеке арбитражных дел на прошлой неделе.

Исковое заявление поступило в суд еще в декабре 2018 года. Комитет дорожного хозяйства Челябинска (до 2020 года — управление дорожного хозяйства) просил взыскать с подрядчика денежные средства, полученные за фактически невыполненные работы по муниципальному контракту на строительство первой очереди транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от улицы Кирова до Российской с выходом на Труда.

Контракт был заключен в июне 2008 года. Его стоимость составила более 5,8 млрд руб.

Согласно материалам дела, стороны расторгли контракт в ноябре 2018 года. За месяц до этого проверку на объекте провело главное контрольное управление Челябинской области и выявило нарушения в виде оплаты фактически невыполненных работ.

В частности это касалось демонтажа и монтажа трансформаторных подстанций, устройства телефонной канализации, выноса кабелей ЛЭП и других работ. На основании результатов этой проверки управление дорожного хозяйства обратилось в суд.

Согласно материалам дела, на момент расторжения контракта заказчик принял и оплатил работу подрядчика на сумму 5,7 млрд руб. В том числе 1,14 млрд управление заплатило по мировому соглашению, которое стороны заключили в 2014 году после обращения «Уралмостостроя» в суд с требованием погасить задолженность по контракту в сумме 1,2 млрд руб. По условиям мирового соглашения управление дорожного хозяйства должно было погасить долг до конца 2018 года. На дату расторжения контракта невыплаченными оставались 72,4 млн руб.

АО «Уралмостострой» не признало требование администрации Челябинска вернуть 51 млн руб.

Представители компании в суде настаивали на недоказанности претензий, а также указывали на то, что требования истца направлены на фактический пересмотр вступившего в законную силу решения по делу о взыскании с заказчика долга в 1,2 млрд руб.

За почти семь лет рассмотрения дела были проведены две экспертизы по ходатайствам истца и ответчика. Эксперты пришли к выводу, что все спорные работы, фактически были выполнены на объекте в полном объеме. В результате суд решил, что оснований не доверять заключениям экспертов не имеется, учитывая, что возражений по результатам экспертиз не поступило, а истец не представил доказательств, опровергающих выводы.

«В удовлетворении исковых требований отказать. Взыскать с комитета дорожного хозяйства Челябинска в пользу АО “Уралмостострой” 480 тыс. руб. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы»,— говорится в решении суда.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска намерен обжаловать это решение.

«В установленный законом срок комитет будет обжаловать судебный акт, основания и доводы обжалования будут установлены после его изучения»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в администрации города.

Компания «Уралмостострой» была создана в 1992 году. За время судебного разбирательства подрядчик сменил организационную форму с ЗАО на АО, а также два региона регистрации. Изначально ЗАО «Уралмостострой» было зарегистрировано в Челябинске. В июле 2019 года компания переехала в Уфу, а в апреле 2025-го — в Пермь. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2022 год, компания принадлежала Павлу Рабухину (41,23%), Юлии Морозовой (19,38%) и Игорю Печенкину (18,8%). В 2024 году выручка компании составила 11,37 млрд руб., чистая прибыль — 71,8 млн руб.

В 2024–2025 годах компания заключила более 100 контрактов на строительство, реконструкцию и ремонт дорог и мостов на общую сумму почти 29 млрд руб. в разных регионах РФ. Большинство объектов находятся в Пермском крае.

Транспортную развязку на улице Братьев Кашириных в Челябинске окончательно достроили через 13 лет с даты подписания первого контракта. В 2014 году строительство объекта, состоявшего из трех очередей, фактически заморозили и возобновили в 2018 году. Часть работы выполняло магнитогорское АО «Южуралмост», признанное ФАС России участником сговора с экс-губернатором Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона на дорожных торгах. В 2019 году к достройке развязки снова привлекли «Уралмостострой». Последнюю очередь объекта сдали в эксплуатацию весной 2020 года.

Юлия Гарипова