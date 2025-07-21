На 94-м году жизни умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов, сообщили на сайте правительства Ульяновской области. Художник жил и работал в Ульяновске с 1969 года, с 1971-го возглавлял правление Ульяновской организации Союза художников РСФСР.

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«Его колоссальный вклад в развитие живописи, воспитание патриотизма и преданность искусству навсегда останутся в нашей памяти»,— сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Среди известных произведений Виктора Сафронова — «Портрет внучки главного врача Покровского», «1941 год», «Солдатское письмо», «Гвардейское знамя», «На фронт» и «Вернулся».

Картины господина Сафронова были представлены на выставках в России, Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Вьетнаме и других странах. Его работы находятся в разных музеях страны, включая Государственный Русский музей и Третьяковскую галерею.

Художник был удостоен нескольких наград, включая орден «Знак Почета», серебряную медаль имени Грекова, золотую медаль Академии художеств СССР. Он также получил Государственную премию имени Ильи Репина и Международную премию в области изобразительного искусства имени Пластова.