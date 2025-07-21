Отменены семь авиарейсов в Самару

В понедельник, 21 июля, в Самару был отменен прилет семи авиарейсов (шести из Москвы, одного — из Сочи). Об этом сообщается на сайте аэропорта Курумоч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также отменен вылет семи самолетов из Самары (шесть — в Москву, один — в Сочи). Кроме того, задерживается отправление четырех рейсов в Москву.

Проблемы с приемом и отправкой самолетов связаны с действующими в аэропортах РФ ограничениями. Они вводятся из-за угрозы атаки вражеских беспилотников в ряде регионов страны.

Георгий Портнов