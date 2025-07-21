В Удмуртии задержан предприниматель по подозрению в краже строительной техники

В Удмуртии полицейские задержали 41-летнего предпринимателя, подозреваемого в краже строительной техники на сумму более 2 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике. Ему вменяют кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что техника, подлежащая ремонту, находилась на территории Шарканского района недалеко от предприятия, принадлежащего фигуранту. В начале июня подозреваемый решил сдать ее на металлолом и обратился в пункт приема металла. Работники металлоприемки разобрали два бульдозера, полуприцеп и погрузчик по указанию подозреваемого и перевезли их на переработку. Ущерб составил 2,3 млн руб. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.