В Прикамье за неделю подорожал бензин сразу двух марок

За неделю с 7 по 14 июля в Пермском крае средняя потребительская цена за один литр автомобильного топлива составила 59,98 руб., сообщает Росстат. Это на 35 коп. больше показателя прошлой недели. Наиболее значительно в регионе подорожал бензин марки АИ-92 — на 52 коп. Его стоимость составила 57,02 руб. Цена на АИ-95 выросла на 36 коп. до 61,96 руб. Стоимость АИ-98 и дизельного топлива остались на прежнем уровне — 86 руб. и 71,91 руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За период с 8 по 14 июля изменение цен на бензин было зафиксировано в 78 субъектах РФ. Более всего в Республике Ингушетии и Хабаровском крае (+1,0%).