Начальника разведки ВСУ посадили на 16 лет за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта в Курской области начальника разведки штаба 2 самоходно-артиллерийского дивизиона ВСУ Николая Мельника. Его приговорили к 16 годам строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме.

Мельник въехал в Суджанский район 17 августа прошлого года. Он участвовал в удержании сел Зеленый Шлях и Любимовка. Вместе с сослуживцами боец ВСУ следил за действиями российских войск и докладывал о них. Также Мельник запугивал мирных жителей. Спустя месяц начальника разведки захватили.

На прошлой неделе 15 лет строгого режима получил морской пехотинец ВСУ Антон Гудимов. Он с другими украинскими военнослужащими окопался возле села Ольговка в начале ноября 2024 года. В тот же день морпеха взяли в плен бойцы ВС РФ.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко