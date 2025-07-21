Пост зампреда правительства Самарской области покинул Илья Щукин

Должность председателя правительства Самарской области покинул Илья Щукин. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в областном правительстве.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил о назначении Ильи Щукина зампредом правительства по вопросам финансов в ноябре прошлого года. Как отметил Вячеслав Федорищев, Илья Щукин занимался вопросами «цифровой трансформации» в различных областях, имеет большой опыт работы в промышленности и энергетике.

По какой причине чиновник покинул пост, официально не сообщается.

Сабрина Самедова